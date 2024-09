Kokoomuksen Kaunisto: Pitkä vaikuttamistyö kannatti - valtatie 15 saa rahoitusta budjettiriihessä

Orpon hallitus on budjettiriihessään ehdottanut valtatie 15 Rantahaka (Kotka)-Kouvola hankkeelle 122 miljoonan euron valtuutta ja miljoonan euron määrärahaa. Hankkeen tavoitteena on parantaa osuuden liikenneturvallisuutta sekä kuljetusten ja henkilö- ja työmatkaliikenteen sujuvuuden parantamista.



Kouvolalainen kansanedustaja Ville Kaunisto iloitsee riskien kyllästämän ja teollisuudelle tärkeän kulkuväylän etenemisestä.



”Valtatie 15:n merkitys maakunnallemme on kiistaton. Sen turvalliseksi ja sujuvaksi saattaminen on niin terveydenhuollon asiakkaiden kuin elinkeinoelämän ykkösprioriteetti. Viimein kuokka saadaan tien osalta maahan”, Kaunisto sanoo.



Kauniston mukaan vt. 15 parantaminen on ollut hyvin pitkä ja kärsivällisyyttä vaatinut edunvalvontatyö.



”Tien mer­ki­tys on meil­le ky­men­laak­so­lai­sil­le on val­ta­va, mut­ta vai­ku­tus myös koko Suo­men vien­ti­te­ol­li­suu­del­le mer­kit­tä­vä. Näin merkittävä panostus Kymenlaakson liikenneinfraan vakavassa taloustilanteessa on hallitukselta selkeä priorisointi Kymenlaakson saavutettavuuden eteen”, Kaunisto painottaa.



Ville Kaunisto on pitänyt VT15-hanketta esillä koko usean vuoden ajan. Hän on tehnyt johdonmukaisesti vuosittain talousarvioaloitteen määrärahan lisäämisestä valtatie 15:n parantamiseen. Pitkäjänteinen vaikuttamistyö tuotti tulosta.



”Tämä on vaatinut raakaa työtä ja hyvää yhteistyötä alueen muiden hallituspuolueiden edustajien kanssa. Tämä on alueellemme merkittävä asia”, Kaunisto päättää.



Hanke rahoitetaan vaalikauden aikana toteutettavan määräaikaisen 4 miljardin investointiohjelman puitteissa. Nämä investointimenot eivät lisää valtion velanottotarvetta hallituskauden aikana.