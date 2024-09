Sofia Virta: Eikö hallitus ymmärrä päätöstensä vaikutuksia ihmisten arkeen vai eikö se vain välitä?

– Budjettiriihen tulokset osoittavat, että hallitus ei ymmärrä tai ei välitä minkälaiset seuraukset leikkauksilla on ihmisten arkeen. Esimerkiksi leikkaukset sote-järjestöiltä, sosiaalihuollosta, opiskelijoilta ja koulutuksesta ovat järjettömiä. Pelkään, että tulemme näkemään jatkossa yhä synkempiä työttömyys-, köyhyys- ja lastensuojelutilastoja. Se on liian kova hinta. Asioiden ei tarvitse mennä niin, Virta sanoo.

Virran mukaan hallituksella olisi ollut valittavana myös toisenlainen vaihtoehto, mutta siltä puuttuu tahto rakentaa kaikille parempaa Suomea.

– Hallituksen päätöksillä ei ratkaista ihmisten arjen haasteita eikä tasapainoteta taloutta kestävästi pitkällä aikavälillä. Hallitus olisi voinut valita toisin. Suomella olisi kaikki mahdollisuudet menestykseen ja valoisampaan tulevaisuuteen, mutta hallitus ei anna mitään ratkaisuja Suomen talouden kolmeen suureen haasteeseen: väestön ikääntymiseen, heikkoon tuottavuuskehitykseen tai ilmastokriisin tuomiin kuluihin, Virta painottaa.

Vihreät olisivat keskittäneet leikkauksia esimerkiksi ympäristölle haitallisiin yritystukiin, jotta ihmisten arkea olisi voitu turvata jättämällä tekemättä siihen kohdistuvia leikkauksia. Lisäksi Vihreät kirittäisivät Suomea kunnianhimoisesti kohti investointien ja osaamisen kärkimaata.

– On hallitukselta täysin bluffia väittää, että on pakko tehdä kuten he tekee. Ei ole. Ei politiikassa ole ”pakkoja”, on vain arvovalintoja ja Vihreiden valinnat olisivat toisenlaisia. Tältä nyt näyttää se valtiovarainministeri Purran peräänkuuluttama politiikka ilman empatiaa – eikä velkaantuminen siltikään lopu, Virta kiteyttää.