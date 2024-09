Brotheruksen mukaan sote-järjestelmä vaatii uudistusta.

– Nykytiellä ei voida jatkaa. Kulujen kasvu uhkaa nostaa veroastetta ja heikentää huolestuttavasti palvelutasoa, Brotherus sanoo.

Hallitus esitteli budjettiriihen tuloksia tiistai-iltana. Hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoitus kasvaa valtion tulo- ja menoarvioehdotuksessa peräti 2,2 miljardia euroa. Kaikkiaan valtio ottaa lisää velkaa 12,2 miljardia euroa. Veroaste nousee ja verotuksen progressio kiristyy ensi vuonna hallituksen veropäätösten takia.

Brotheruksen mukaan säästöihin liittyy etenkin sote-kulujen osalta isoja kysymysmerkkejä.

– Hyvinvointialueiden alijäämät rasittavat valtion budjettia, tehostamisesta ei ole takeita ja tulokset ovat toistaiseksi heikkoja säästöjen osalta. Hallituksen tavoite pysäyttää velkasuhteen kasvu on yhä epävakaalla pohjalla lukuisista toimista huolimatta.

Alijäämä pienenee ensi vuonna vain puoli miljardia euroa. Brotheruksen mukaan ensi vuoden budjetista alkavat finanssipolitiikan kiristykset.

– Leikkaukset ja veronkorotukset ovat pitkälti hallitusohjelman ja viime kevään kehysriihen mukaisia.

– Sopeutuksen ajankohta on kohtuullinen. Talouskasvu on vahvistumassa, joten krooniseen kestävyysvajeeseen on syytä puuttua, Brotherus jatkaa.

– Sopeutus tapahtuu pääosin menoleikkauksin, mikä haittaa talouskasvua veronkorotuksia vähemmän. Hallituksen investointiohjelma tasoittaa kiristysten vaikutusta talouskasvuun. Nyt onkin erityisen otollinen hetki suhdanteen ja rakennusalan kannalta panostaa etenkin perusväyläpidon korjausvelan purkamiseen, hän sanoo.

– Olisi myös tärkeää turvata pienten ja keskisuurten yritysten tasapuoliset kasvumahdollisuudet, eikä yrittää valita voittajia. Investointien ja kasvun kannalta on myös kriittistä, että hallitus purkaa sääntelyä, lisää kilpailua suitsimalla inhouse-yhtiöitä ja sujuvoittaa lupaprosesseja.