Topi-Keittiöt Oy tähtää tulevaisuuteen uusilla järjestelyillä

Pitkäsenkylällä sijaitsevat tehdaskiinteistöt rakennuksineen ovat siirtyneet Topi-Keittiöt Oy:n omistuksesta Kalajoen kaupungin omistukseen 5.8.2024. Topi-Keittiöt Oy on sitoutunut sovitun aikataulun mukaisesti lunastamaan kiinteistöt takaisin itselleen.

– Kiinteistökaupan myötä toteutettu kokonaisjärjestely antaa Topi-Keittiöt Oy:lle mahdollisuuden päästä rakentamisalan taantuman yli. Pystymme kehittämään toimintoja ja olemaan valmiina, kun rakennusalansuhdanne kääntyy nousuun, Topi-Keittiöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Nurmimäki kommentoi toiveikkaana.

Kalajoen kaupungille Topi-keittiöt Oy on ollut mieluisa ja luonteva kumppani yhtenä kaupungin suurimpana työllistäjänä.

– Kalajoki on vahvan yrittäjyyden kaupunki. Haluamme olla jo paikkakunnalla toimiville ja uusille yrityksille luotettava, joustava ja pitkäjänteinen kumppani. Kaupunkikonsernin yhteistyö ei sisällä taloudellista tukea, mutta olemme olleet lukuisissa tapauksissa mukana yritysten eri kehitysvaiheissa mahdollistamassa kasvua ja kehitystä. Yksi luonteva tapa on ollut kiinteistöomistusjärjestelyt niissä tilanteissa, joissa yrityksen pääomia sitoutuu koneisiin ja laitteisiin, Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari kommentoi.

Investoinnit tuovat toivoa tulevaan

Topi-Keittiöt Oy on sukuyhtiö, mutta omistajuutta on kevään aikana keskitetty operatiiviselle johdolle. Järjestelyn tavoitteena on nopeuttaa päätöksentekoa ja tehdä yrityksen toiminnasta joustavampaa.

Yhtiössä on toteutettu merkittäviä tuotantoinvestointeja, joiden tarkoituksena on luoda hyvät lähtökohdat vastata tehokkaasti elpyvään kysyntään sekä mahdollisiin häiriötilanteisiin ja kriisioloihin. Yritys on investoinut komponenttituotantoon uusimalla listoitus- ja porauslinjat, mikä mahdollistaa jopa kolminkertaisen kappalemäärän valmistamisen samoilla resursseilla.

– Korona osoitti, että toimitusketjuihin voi tulla katkeamisia yllättävänkin nopeasti. Teimme ratkaisun, että tuotteet on pystyttävä valmistamaan omalla tehtaalla tehokkaasti ja laadukkaasti. Investointi on pystytty ottamaan hyvin käyttöön pienemmässä markkinatilanteessa ja kapasiteettia on saatu nostettua valmiiksi rakentamisen suhdanteen nousua varten. Tämänhetkisten arvioiden mukaan markkinatilanteen ennakoidaan lähtevän nousuun vuoden 2025 aikana, Topi-Keittiöt Oy:n operatiivinen johtaja Iiro Ojala kommentoi.