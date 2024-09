Ruokiin ja juomiin kohdistuvat haittaverot kumottava

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on erittäin pettynyt siihen, että hallitus on nostamassa makeisten ja juomien verotusta ensi vuonna. Päätökset iskevät kotimaiseen teollisuuteen heikentäen sen kilpailukykyä ja alan työllistämismahdollisuuksia. Ne myös avaavat ovea edullisemmille tuontituotteille.

– Ennakoitava toimintaympäristö ja tasapuolinen verotus ovat paras kannustin kasvuun ja investointeihin, joita maan hallitus peräänkuuluttaa yrityksiltä. Hallituksen suunnitelmat luovat vain investointien haittaveron eivätkä pelasta suomalaisten terveyttä tai valtiontaloutta, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo.

Suunnitelmat makeisten ja suklaan arvonlisäveron korottamisesta ovat jo jäädyttäneet Fazerin ja Halvan makeistehdasinvestoinnit. ETL:n jäsenkyselystä kävi ilmi, että elintarvikeyritysten investoinnit Suomeen kärsivät hallituksen veropolitiikasta johtuvasta poliittisen riskin kasvusta. Yritykset pelkäävät suunnitelmien laajenevan muihinkin elintarvikeryhmiin.

– Maan hallitus toimii omien tavoitteidensa vastaisesti, kun se vie jääräpäisesti eteenpäin ruoka-alan kasvua, investointeja ja vientiä haittaavia, valikoivia veroja. Viisautta olisi uskaltaa muuttaa päätöksiään, kun tulee uutta tietoa tai olosuhteet muuttuvat, Käkelä sanoo.

Suomi on jo nyt ruuan ja juoman himoverottaja

Hallitus yrittää antaa lusikalla ruoka-alalle kasvun eväitä samaan aikaan, kun se vie kauhalla pohjan pois ennakoitavalta toimintaympäristöltä. TKI-tuet tai vientihankkeet eivät auta, jos muut toimet heikentävät elintarvikeyritysten kykyä kasvaa.

– Elintarviketeollisuuden keskeinen toive on saada vain tasapuoliset mahdollisuudet menestyä. Hallituksen kasvupolitiikka tuntuu sivuuttavan ruoka-alan. Ala ei halua olla pelkästään verottajan lypsylehmä, Käkelä sanoo.

Suomen virvoitusjuomaverotasot ovat jo Euroopan kärkeä säännöllisesti toistuvien veronkorotusten jälkeen. Mikäli virvoitusjuomaveron korottamissuunnitelmat toteutuvat, Suomen asema virvoitusjuomien himoverottajana vahvistuu entisestään.

– Suomen hallitus kulkee päinvastaiseen suuntaan kuin muissa Pohjoismaissa, joissa ruoka-alan kasvua tuetaan paremmalla sääntelyllä ja kansalaisten terveyttä edistetään yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ravitsemussitoumusten kautta, Käkelä muistuttaa.

Elintarvikkeiden verotus on Suomessa Euroopan kärkeä, ja suunta on ollut ylöspäin viime vuosina. Ruuan arvonlisäveromme on korkeimmasta päästä Euroopassa. Verottaja saa ruuan kuluttajahinnasta yli 40 prosenttia.