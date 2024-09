Kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen: Lähisuhdeväkivallan sovittelulle ja jengirikollisuudelle loppu – tukea rikosten uhreille

Kehyspäätöksessä nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuntaan varattiin 2 miljoonaa euroa, minkä lisäksi täydennyksenä ehdotetaan vielä 5 miljoonaa euroa. Myös koulupoliisin toimintaan osoitetaan lisäresursseja.



”Tämä hallitus ei ummista silmiä nuoriso- ja jengirikollisuudelta, me torjumme sitä. Syrjäytymisen ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemisen lisäksi tarvitaan myös kovempia toimia. Meidän on annettava selkeä viesti siitä, että emme hyväksy jengirikollisuutta Suomessa ja piste”, Keto-Huovinen sanoo.



Vankien määrän nousun vuoksi vankilaturvatekniikan parantamiseen ehdotetaan 6,5 miljoonaa euroa Rikosseuraamuslaitokselle. Keto-Huovisen mukaan panostus on välttämätön, jotta vankien ja vankilahenkilöstön turvallisuus taataan.



”Samalla kun kiristämme muun muassa aserikosten rangaistuksia ja vankien ehdonalaiseen vapauttamisen ehtoja, on pidettävä huoli siitä, että vankiloiden resursseista pidetään vastaavassa suhteessa huolta”, Keto-Huovinen sanoo.



Lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovutaan, rahaa myös rikosten uhrien tukipalveluihin



Lähisuhdeväkivallan sovittelun kieltoon ehdotetaan 1,9 miljoonaa euroa. Keto-Huovisen mukaan lähisuhdeväkivalta on kansallinen häpeä maalle, joka pitää itseään tasa-arvon edelläkävijänä.



”Siviiliammatissani syyttäjänä olen kohdannut lukuisia lähisuhdeväkivallan uhreja, eikä tilanne ole koskaan osapuolien osalta tasapainoinen. Sovittelun käyttö estää naisten ihmisoikeuksien toteutumisen ja kuvastaa näkemystä, jonka mukaan lähisuhdeväkivalta on rikoksena lievä. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan lopettaminen on hallitukselle prioriteetti”, Keto-Huovinen sanoo.



Rikosuhripäivystyksen toimintaan ja muille rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille osoitetaan 425 000 euroa. Naisten Linja ry:lle osoitetaan 50 000 euroa.



”Näin vakavassa taloustilanteessa olen näistä panostuksista todella iloinen. Näillä päätöksillä parannetaan esimerkiksi perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien asemaa ja se on selkeä viesti Orpon hallitukselta”, Keto-Huovinen sanoo.