Suomen eturivin kirjailijat kertovat uudessa podcastissa työstään – "Podcast on suunnattu kaikille lukemisen ystäville"

Viikoittain ilmestyvissä jaksoissa kuullaan muun muassa, kuinka Riikka Pulkkinen suhtautuu juonikaavioihin, miten Jari Tervon iskevä tyyli syntyy ja miksi Miika Nousiainen testaa juttujaan kertomalla ne ensin pahaa aavistamattomille ohikulkijoille. Miina Supinen ja apuopettajat kertovat kokemuksistaan, jakavat parhaat kirjoitusvinkkinsä, ja lopuksi kuulija saa kirjoitusläksyn tai luovuutta ruokkivan tehtävän.

Podcastista ilmestyy keskiviikkona 11.9. kaksi jaksoa. Ensimmäisessä jaksossa vieraana on tänä syksynä romaaninsa Iltatähti julkaissut Laura Malmivaara. Hän puhuu siitä, millaista on kirjoittaa omasta elämästään vapaasti ja silti läheisiään suojellen. Toisessa jaksossa Pajtim Statovci kertoo, kuinka rakentaa kirjoihinsa uskottavia ja syviä henkilöhahmoja. Pajtim Statovcin romaani Lehmä synnyttää yöllä on juuri ilmestynyt.

– Podcast on suunnattu kirjoittamisesta haaveileville ja kaikille lukemisen ystäville. On inspiroivaa kuulla, miten huippukirjailijat tekevät työtään. Jokaisella on oma tyylinsä ja omat salaisuutensa, sanoo podcastin vetäjä Miina Supinen. Supisen uutuusromaani Kultainen peura ilmestyy 20.9.



– Olemme Otavassa valtavan innoissamme tästä hankkeesta. Miina Supisen kirjoittajakoulu tarjoaa ainutlaatuisen syväsukelluksen kirjallisuuden ja luovuuden lähteille: kirjailijoidemme työhön, heidän teoksiinsa ja niiden syntyprosesseihin, elämään kirjailijana. Se on inspiroivaa ja koukuttavaa kuunneltavaa jokaiselle kirjallisuudesta, kirjoittamisesta ja luovuudesta kiinnostuneelle, sanoo Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper.



Podcastissa vierailevat syksyn aikana Jari Tervo, Laura Malmivaara, Pajtim Statovci, Miika Nousiainen, Riikka Pulkkinen, Elina Backman, Virpi Hämeen-Anttila, Antti Tuomainen, Terhi Törmälehto, Philip Teir, Anna Soudakova, Tommi Liimatta, Markus Nummi, Mirella Mäkilä ja Reidar Palmgren.

Miina Supisen kirjoittajakoulu -podcastsarjasta ilmestyy uusi jakso aina keskiviikkoisin Spotifyssa ja muilla podcast-alustoilla. Linkki podcastiin:

https://open.spotify.com/show/4IIO17yNAphe3Aa76i5eDR

Kustannusosakeyhtiö Otavan podcastsarjan tuottaa F-tuotanto. Hanketta tukee Otavan Kirjasäätiö.

Lisätietoja:

Kustannusosakeyhtiö Otava

Kirsi Tähjänjoki 040-725 5374, kirsi.tahjanjoki@otava.fi

F-tuotanto Oy

Jonna Tapanainen 040 7379016 jonna@f-tuotanto.fi