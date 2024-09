Petteri Orpon hallituksen säästöbudjetti heikentää lapsen oikeuksia

Alle 3-vuotiaiden lasten oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen tulee turvata 3.6.2024 06:00:00 EEST | Tiedote

Hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen perusta luodaan jo aivan varhaislapsuudessa. Viime vuosikymmeninä varhaiskasvatusta on kehitetty Suomessa merkittävästi ja sen asema osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua on vahvistunut. Pienimmät lapset ovat kuitenkin jääneet vähemmälle huomiolle, ja kuitenkin mitä pienempi lapsi on, sitä merkittävämpää on esimerkiksi henkilöstön pysyvyys sekä sujuva yhteistyö kodin ja varhaiskasvatuksen välillä. Tämä edellyttää toimia niin kansallisella tasolla kuin kuntatasolla.