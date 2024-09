Vieraslajikasvatusta Variskan yhtenäiskoululla

Opetustilaisuus alkoi sillä, että kaupungin hankekoordinaattori Simo Marttila kertoi vieraslajeista yleisesti sekä avasi vieraslajin, haitallisen vieraslajin ja tulokaslajin käsitteitä. Lisäksi oppilaat pääsivät näkemään eri vieraslajeja. Esittelyssä oli muun muassa jättipalsami, kurtturuusu, etelänruttojuuri sekä jättiputki.

Lyhyen opetustuokion jälkeen oppilaat pääsivät itse tositoimiin, kun ryhmän kanssa siirryttiin Lehtikuusentiellä sijaitsevalle jättipalsamiesiintymälle.

- Biologian tunneilla yleisestikin on ollut tapana pitää ulkotunteja. Nyt kuitenkin ensimmäistä kertaa saimme ulkopuolisen asiantuntijan pitämään tuntia. Tämä on mukavaa tekemistä myös nuorille, kun he pääsevät oppimaan aktiivisen työskentelyn kautta, kertoo Variskan yhtenäiskoulun biologian opettaja Sarianna Nikkola.

Vieraslajit uhkana luonnolle

Haitalliset vieraslajit ovat merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle. Vieraslajit valtaavat alaa kotoperäisiltä lajeilta ja aiheuttavat vuosittain merkittäviä kustannuksia torjunnan ja taloudellisen hävikin muodossa.

Variskan yhtenäiskoululla on aiemminkin hyödynnetty työpajan tyylistä työskentelyä vieraslajien opetuksessa.

- Olemme biologian tunneilla ennenkin kitkeneet vieraslajeja koulun pihasta, ja vuosien varrella esiintymät ovatkin selkeästi pienentyneet, toteaa Nikkola.

Vieraslajihankkeen tavoitteena luonnon monimuotoisuuden lisääminen

Opetustilaisuus järjestettiin osana Marttilan luotsaamaa INSPIRE-vieraslajihanketta. Opetustilaisuuden suunnittelussa oli mukana myös Variskan biologian opettajat Sarianna Nikkola ja Tarja Kelpe sekä apulaisrehtori Leena Virkki.

INSPIRE-hanke kestää kolme vuotta, ja sen tavoitteena on haitallisten vieraslajien vähentäminen sekä luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Hankkeen rahoitus on saatu EU:n Interreg Aurora -rahastosta.

Hankkeessa testataan, onko haitallisten vieraslajien täydelliseen hävittämiseen käytettävää aikaa mahdollista lyhentää uudenlaisilla keinoilla. Hankkeen keskiössä on muun muassa vieraslajitietoisuuden lisääminen. Tähän tavoitteeseen vastataan järjestämällä muun muassa opetustilaisuuksia.

- Nuorille vieraslajitietous on tärkeä askel kohti laajempaa ymmärrystä ympäristön hyvinvoinnista. Vieraslajin tunnistamaan oppinut nuori voi omalta osaltaan auttaa vieraslajitorjuntaa merkittävästi hävittämällä yksittäisiäkin vieraslajikasveja estäen esiintymän vakiintumista, sanoo Marttila.

