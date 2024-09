Pohjoismaiden suurimpia yksityisiä avustussaattueita lähtee Suomesta Ukrainaan - kampanjan suojelija Pekka Toveri: “Ukrainalla vielä kaikki mahdollisuudet voittaa”

Zero Line Finland on vapaaehtoisvoimin toimiva matchmaker- ja toimitustiimi. Tuomme todennetut avunpyynnöt, avustushaluiset rahoittajat ja kansainväliset tavarantoimittajat yhteen. Tiimimme on toimittanut Suomesta ja Euroopasta >1,5 M € edestä tukea Ukrainalle laajan hyökkäyssodan ensimmäisistä päivistä lähtien ja kansainvälisen sisarjärjestön kanssa arvo on > 7 M €. Toimintamme alkaa aina todennetusta avunpyynnöstä. Pystymme hankkimaan materiaalia kansainvälisten tukkureiden kautta, jolloin toimintamme on kustannustehokasta. Lopuksi raportoimme tuloksista. Seisomme ukrainalaisten rinnalla! Liity mukaan!