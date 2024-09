HÄME24- harjoitus testasi hyvinvointialueen valmiutta

Oma Häme osallistui keskiviikkona ja torstaina Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään HÄME24-valmiusharjoitukseen. Harjoitus on osa aluehallintovirastojen alueellista varautumista. Harjoitukseen osallistuivat myös Kanta-Hämeen kunnat sekä muita alueen viranomaisia ja toimijoita.

HÄME24 oli toiminnallinen johtamisharjoitus, jonka keskiössä ovat organisaatioiden kriisijohtaminen sekä yhteistyö häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Toimintatapoja harjoiteltiin virtuaalisella harjoitusalustalla, joten harjoitus ei näkynyt katukuvassa.

Oma Hämeestä harjoitukseen osallistui hyvinvointialueen johtoa sekä asiantuntijoita viestinnästä, pelastuslaitokselta, terveydenhuollosta, perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluista ja ikäihmisten palveluista. Osallistujat pääsivät harjoittelemaan poikkeusolojen yhteistyötä hyvinvointialueen sisällä sekä suhteessa kuntiin ja muihin toimijoihin.

– Harjoitus opetti paljon ja nosti esiin hyödyllisiä asioita, toteaa ikäihmisten palveluiden vs. toimialajohtaja Jorma Haapanen.

Oma Hämeelle harjoitus tarjosi mahdollisuuden testata kriisitilanteiden johtamista ja kriisiviestintää.

– Olen erittäin tyytyväinen hyvinvointialueen suoriutumiseen harjoituksessa ja henkilöstön motivaatioon, kiittelee hyvinvointialueen valmiuspäällikkö Tatu Pulkkinen.

Terveydenhuollon osallistujat kokivat harjoituksen käytännönläheiseksi ja hyödylliseksi.

– Tulemme hyödyntämään näitä kokemuksia päivittäessämme valmissuunnitelmaamme ja kehittäessämme poikkeusolojen yhteistyötä. Tämä on jo itsessään vahvistanut eri toimintojen yhteistyön sujuvuutta poikkeusoloissa, sanoo terveyspalvelujen toimialajohtaja Jarmo Lappalainen.

Hyvä viestintäharjoitus

Harjoituksessa osallistujat varautuvat kuvitteellisiin poikkeusoloihin ja väestönsuojelutilanteeseen. Harjoituksen skenaariossa kansainvälinen tilanne on kiristynyt, minkä vuoksi turvallisuustilanne Suomessa on heikentynyt. Samalla kriittisen infrastruktuurin toiminta on häiriintynyt ja sotilaallisen voimankäytön uhka on kasvanut. Harjoituksen teema on ajankohtainen ja tärkeä.

Harjoituksen skenaarion mukaisesti Oma Hämeessä suunniteltiin poikkeusolojen vuoksi kiireettömien palvelujen alasajoa ja henkilöstön sijoittamista kriittisiin tehtäviin vuoroissa. Esimerkiksi perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluissa harjoiteltiin kiireellisen palvelutarpeen arvioinnin ja psykososiaaliseen tuen organisoimista vastaanotto- ja järjestelykeskukseen sekä evakuointikeskuksiin.

– Harjoituksen aikana testasimme, kuinka hyvin saamme koottua tiedon käytettävissä olevasta henkilöstöresurssista. Tämä oli myös hyvä harjoitus viestinnän testaamiseen. Tällaisissa tilanteissa jatkuva viestintä on olennaisen tärkeää moneen suuntaan, pohtii lastensuojelun tulosaluejohtaja Taija Ylätalo.

HÄME24-harjoituksella pyritään kehittämään osallistuvien organisaatioiden oman toimintavalmiuden ohella erityisesti viranomaisten yhteistoimintaa ja tilannetietoisuutta.

– Tämä oli ensimmäinen, laajan johtamisen harjoitus koko hyvinvointialueen historiassa. Saimme selkeytettyä kuntien ja hyvinvointialueen vastuita järjestelyjen ja tukitarpeiden osalta, toteaa valmiuspäällikkö Pulkkinen.