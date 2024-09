Fira rakentaa Hoas:ille suuren asuinkerrostalon Tapiolaan

Maarinsolmun opiskelijatalo rakentuu Kalevalantielle lähelle Kehä 1:n risteystä ja Otaniemen kampusta. Suurikokoiseen kaksisiipiseen ja kahdeksankerroksiseen taloon valmistuu 213 asuntoa, joista 28 on kaksioita ja 185 yksiöitä. Yhteensä talossa on 5 884 asuinneliötä. Lisäksi taloon rakennetaan yhteistiloja, kuten kerhohuone, pesulatila sekä kolme saunaa.

-Rakentamisen ollessa tilapäisessä ahdingossa on uuden hankkeen käynnistyminen aina erityisen hieno tapahtuma. Tässä hankkeessa lisähaasteita aiheutui tontin ominaisuuksista. Eri osapuolien hyvän yhteistyön ansiosta hanke saatiin lopulta jopa poikkeuksellisen nopeasti liikkeelle, kertoo Hoasin rakennuttajapäällikkö Ville Keränen.

-Maarisolmun projekti on hyvä esimerkki teollisen rakentamisen hyödyistä ja siitä, miten haastavassa tilanteessa hankkeita saadaan käyntiin kustannustehokkaasti ja nopeasti. Tämä hanke on malliesimerkki, miten alan tuottavuutta voidaan edistää yhdessä asiakkaan kanssa. Rimaa on nostettu taas kerran, kertoo Firan asuntorakentamisen johtaja Topi Laine.



KVR-hankkeena toteutettavassa Maarinsolmussa hyödynnetään teollisen rakentamisen keinoja, joiden avulla muun muassa rakentamisen kustannuksia on saatu laskettua merkittävästi. Rakennusaikaa lyhentävät esivalmisteet, kuten Modules-talotekniikka- ja kylpyhuonemoduulit sekä Firan runko- ja sisätehdas-konseptit, joiden kehitystyö on parantanut rakentamisen virtausta vuosi vuodelta. Fira sisätehtaassa hyödynnetään myös tahtituotantoa, ja Maarinsolmun opiskelijatalon sisätyöt tehdään kahden tunnin tahdilla.

Rakennustyöt käynnistyivät stabilointitöillä 2024 heinäkuussa ja rakennus valmistuu jo loppukesästä 2025. Kohteen läpimenoaika asuntolukumäärä huomioiden on alan kärkeä. Tavoitteena on nollavirheluovutus, kuten kaikissa Firan asuntorakentamisen kohteissa.

Topi Laine, johtaja, asuntorakentaminen Fira

0400 792 492, topi.laine@fira.fi

Ville Keränen, rakennuttajapäällikkö Hoas

044 283 8244, ville.keranen@hoas.fi