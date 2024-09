Akkreditoinnit HJK:n seuraaviin otteluihin avoinna

Akkreditoinnit HJK:n Veikkausliiga-joukkueen seuraaviin kotiotteluihin Bolt Arenalla ovat avoinna osoitteessa hjk.fi/media. Akkreditoinnit sulkeutuvat aina 24 tuntia ennen kotiotteluita. Kaikki akkreditoinnit vahvistetaan tämän jälkeen kirjallisesti.

– Konferenssiliigassa molemmat joukkueet järjestävät päivää ennen ottelua omat mediatilaisuutensa Bolt Arenalla. Näiden aikatauluista lisätietoa luvassa myöhemmin.

– Jos suunnittelette matkustavanne HJK:n Konferenssiliigan vieraspeleihin, joista ensimmäinen pelataan Sveitsin Thunissa jo torstaina 3.10., voimme hoitaa akkreditoinnit puolestanne – lähettäkää vapaamuotoinen viesti osoitteeseen pekka.mantyla@hjk.fi.

Veikkausliigan kaikki ottelut televisioi tutusti Ruutu. Kaikki HJK:n Konferenssiliigan ottelut näkyvät Viaplayllä.

Miesten joukkueen loppuvuoden kotipelit:

La 14.9. klo 15.00 HJK–SJK

La 28.9. klo 19.30 HJK–Ilves

Su 6.10. klo 18.30 HJK–Haka

To 24.10. klo 22.00 HJK–Dinamo Minsk

To 7.11. klo 19.45 HJK–NK Olimpija

To 12.12. klo 19.45 HJK–Molde FK

Näkemisiin Bolt Arenalla!