Tule kuulemaan sijais- ja vastaanottoperheenä toimimisesta sekä sijaishoitajuudesta

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen lastensuojelun perhehoito hakee joukkoonsa uusia perheitä ja järjestää infotilaisuudet:

Lohjalla tiistaina 17.9., klo 17.30–19.30, Lohjan kirjasto, Järnefelt-sali, Karstuntie 3

Espoossa keskiviikkona 18.9., klo 17.30–19.30, Postipuun lastensuojelupalvelujen tilat, Armas Launiksen katu 10.

Ennen tilaisuuksia on kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen.

Ilmoittautuminen infotilaisuuteen: https://forms.office.com/e/ELV8xYWDXt

Uusia sijaisperheitä ja -hoitajia haetaan kaikenikäisille lapsille. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perhehoidolla on 450 lasta 200 sijaisperheessä ja 100 sijaishoitajaa Etelä-Suomen alueella. Vuosittain uusia perheitä tarvitaan kymmeniä. Perhehoidossa on ammattitaitoinen henkilöstö, joka tukee sijaisperheitä ja –hoitajia heidän tärkeässä työssään.

Tällä hetkellä pulaa on erityisesti vauvavastaanottoperheistä (0–2-vuotiaille) koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Etsimme myös sijaishoitajia sijaisperheiden lomittajiksi. Sijaishoitajana hoidat lasta esimerkiksi kerran kuussa viikonlopun ajan. Lapsen hoito voi tapahtua sijaishoitajan tai -perheen kotona.

Sijaisperheeksi ryhtyminen on iso päätös, joka vaikuttaa koko perheen elämään. Sijoitetut lapset ovat joutuneet kokemaan monenlaisia menetyksiä elämässään. Sen vuoksi on tärkeää, että toimintaan haluaville perheille annetaan valmennusta ennen kuin he ryhtyvät tehtävään. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella järjestetään vuosittain 2–3 sijaisperhetoiminnasta kiinnostuneille tarkoitettua ryhmämuotoista PRIDE-ennakkovalmennusta. Seuraava valmennus käynnistyy 3.10.2024. Valmennuksen aikana perhe voi pohtia omia mahdollisuuksiaan toimia sijaisperheenä.