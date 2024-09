SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Bergbom antoi ymmärtää, että perussuomalaiset ovat pettämässä työntekijät lopullisesti

Perussuomalaiset ovat jo olleet romuttamassa suomalaista sopimisen kulttuuria ja työntekijöiden asemaa. Nyt he aloittavat työehtosopimusten (TES) saksimisen pala palalta. Jopa yleissitovuuden murtoon asti? Mutta tämähän ei ole yllätys, kun leikkuri on laulanut jo vuoden ja saksikäsi on duunarin taskussa syvällä. Ensin lähti sosiaaliturva, sitten lakko-oikeus, nyt aloitetaan TESien murennus ja jatkossa vielä sairastaminenkin on maksullista.



- Tällä viikolla edennyt paikallisen sopimisen laajentaminen on työelämän taksiuudistus. Nyt hajotetaan ideologian nimissä jotain toimivaa. Taksiuudistuksessa haluttiin joustavuutta, mutta saatiin kalliit hinnat, epävarmuutta ja toimimaton systeemi. Uudistus, jossa säännöt eivät kaikille samat. Halutaanko tämä sama tehdä nyt työmarkkinoiden osalta? kysyy SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.



- Perussuomalaiset ovat avaamassa ovea ulkomaiselle halpatyövoimalle. Jatkossa heidän hallituksensa tekemä ”tuottavuusuudistus” tuo puolalaisen putkimiehen Suomen työmarkkinoille, Puolassa tehdyin paikallisen sopimisen palkoin. Tämä siksi, että hänen paikallinen sopimuksensa voidaan tehdä Puolassa, minimiehdoin, jatkaa Malm.