Pohjois-Karjalan vesistöjen vedenpinnat olivat matalalla elokuussa

Ilmatieteen laitoksen mukaan elokuu oli Pohjois-Karjalassa lämmin. Sekä Valtimon että Joensuun mittauspisteellä elokuun keskilämpötila oli 1,6–1,7 astetta pitkän ajan keskiarvoa (1991–2020) korkeammalla.

Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. ELY-keskuksen mittauspisteessä Kontiolahden Jakokoskella sademäärä oli 44 mm, kun pitkän ajan keskiarvo on 79 mm. Puntarikoskella sademäärä oli 55 mm, kun se on keskimäärin ollut 77 mm. Jänisjoella Ruskeakoskella sademäärä oli 49 mm, kun se on keskimäärin ollut 83 mm. Koitajoen mittauspisteessä Lylykoskella sademäärä oli 34 mm, kun se on keskimäärin ollut 81 mm.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat elokuun lopussa Saimaata lukuun ottamatta keskiarvon alapuolella. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli elokuun lopussa noin 13 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy keskitason yläpuolella ainakin lokakuun ajan.

Pielisen vedenkorkeus oli elokuun lopussa noin 11 cm keskimääräistä alempana. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa laskua vielä noin 25–35 cm loka-marraskuun vaihteeseen saakka. Ennuste saattaa muuttua syyssateiden alkaessa.

Juojärven vedenkorkeus oli elokuun lopussa 1 cm, Pyhäjärven 5 cm, Kajoonjärven 8 cm, Viinijärven ja Kermajärven 12 cm ja Lieksanjoen Ruunaan 14 cm alempana pitkän aikavälin keskiarvoon nähden.

Jokien virtaamat olivat noin 14–93 % ajankohdan keskiarvosta. Pielisjoen keskivirtaama oli elokuussa 245 m3/s, kun se on ajankohdalle tyypillisesti noin 264 m3 /s. Lieksanjoen sekä Koitajoen keskivirtaamat olivat elokuussa noin 80 % keskimääräisestä. Pienempien jokien keskivirtaamissa oli hieman enemmän vaihtelua. Höytiäisen kuukauden keskivirtaama oli Puntarikoskella elokuussa vain noin 14 % ajankohdalle tyypillisestä, eli noin 1,4 m3 /s. Ennusteiden mukaan maakunnan jokien virtaamat laskevat hienoisesti syyskuun ajan, mutta ennusteet muuttuvat nopeasti syyssateiden alkaessa.

Elokuun lopussa pohjavedenkorkeus oli Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteessä Ilomantsin Kuuksenvaarassa sekä Kontiolahden Jaamankankaalla 17 cm keskimääräistä ylempänä. Nurmeksen Juutilankankaalla keskiarvo ylittyi 12 cm. Kontiolahden Jakokoskella pohjavedenkorkeus oli 79 cm keskiarvon alapuolella. Pohjaveden pinnat olivat ELY-keskuksen mittausasemilla Jaamankangasta lukuunottamatta laskeneet 13-60 cm heinäkuusta.

Pintaveden lämpötila oli 31.8.2024 aamulla Pielisjoella Joensuussa sekä Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 18,0 °C. Korkeat pintaveden lämpötilat ovat seurausta korkeista vuorokausilämpötiloista. Vedet ovat keskimääräistä lämpimämpiä päällysveden lisäksi myös syvemmissä kerroksissa. Pitkään kerrostuneena olleissa ja lämpimissä vesissä happipitoisuus vähenee. Lämpimästä sekä heikkohappisesta vedestä kärsivät myös kalat.