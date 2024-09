Saloon valmistui Autismisäätiön 3. palvelukoti autistisille asiakkaille

Villa Metsäketo vastaa Salon alueen asiakkaiden asumispalveluiden kysyntään. Kiinteistön rakentaminen käynnistyi elokuussa 2023 ja valmistui aikataulunsa mukaisesti elokuussa 2024. Energiatehokkaassa hirsipalvelukodissa on maalämpö ja se tulee saamaan LEED-ympäristösertifikaatin.

Asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia ajatellen rakennettu

Erittäin kauniilla rinnetontilla sijaitseva hirsirakennus on L-kirjaimen muotoinen. Oleskelutilan ikkunoista näkyy koskematon luonnonniitty. Silti Salon keskustaan on matkaa vain 5–10 minuuttia. Mukavankokoiset kodit sijaitsevat kolmessa pienemmässä asumisen ryhmässä, joissa kussakin on 4 tai 5 asuntoa. Henkilökunnan hienot sosiaalitilat ja toimisto on sijoitettu rauhalliseen siipeen.

Villa Metsäkedon yksikönjohtaja Tarja Pelkonen ja henkilökunta perehtyy parhaillaan viihtyisään työympäristöönsä, jossa on ajateltu sekä asukkaiden että työntekijöiden parasta. Asukkaat muuttavat uusiin koteihinsa syyskuussa 2024.

“Tämä on aivan mahtavaa: upeassa hirsirakennuksessa kaikkien on hyvä hengittää. Lempeä äänimaailma ja värien käyttö sisustuksessa miellyttävät sekä asukkaita että henkilökuntaa. Pidän myös rakennuksen selkeästä pohjaratkaisusta. Huoneet ja yhteistilat on sijoitettu ja kalustettu hienosti. Myös piha pelialueineen on todella kiva, Tarja Pelkonen kertoo.

Kodikkaan hirsirakennuksen ja piha-alueen suunnittelussa on kuunneltu sekä asiakkaiden että henkilökunnan toiveita ja tarpeita. Monesti autistit tarvitsevat asuinympäristön, joka on rauhoittava, kotoisa ja turvallinen.

Toimivaa ja harmonista tilasuunnittelua

Villa Metsäkedon rakentamisesta vastasi Hoivarakentajien projektipäällikkö Aleksi Salmi. Hän kertoo, että Autismisäätiön edustajat ovat olleet tyytyväisiä uuden hirsiyksikön suunnitteluun ja toteutukseen.

“Rakennuksen sijainti tontilla on harkittu huolella ja yhdessä pihan kanssa se muodostaa kauniin ja toimivan kokonaisuuden. Asukkaiden puolesta olen erityisen iloinen sisätilojen hienosta värimaailmasta. Hirsiseinät ja -paneelit on käsitelty lämpimän rantahiekan sävyllä. Sisustuksessa on käytetty lisäksi mm. rauhallista beigeä ja vaaleanvihreää”, Aleksi Salmi kertoo.

Hoivarakentajien ja Autismisäätiön yhdessä arkkitehtien ja asukkaiden kanssa konseptoimat autismikirjon asiakkaiden palvelukodit toteutetaan vastuullisuutta, ekologisuutta ja ihmisten hyvinvointia painottaen. Uudet hirsirakennukset ovat vähähiilisiä, energiatehokkaita ja aisteille lempeitä.

Ensimmäinen Autismisäätiön hirsipalvelukoti valmistui marraskuussa 2023 Lappeenrantaan ja toinen Kuopioon helmikuussa 2024. Seuraava asumispalveluyksikkö on rakenteilla Hämeenlinnaan. Se valmistuu syksyllä 2025.