Kokeilevia ja leikkisiä teoksia Kandinäyttelyssä

Kuvataiteen kandidaateiksi valmistuvien nuorten taiteilijoiden teoksissa on leikkisyyttä ja kokeilevuutta, eikä arkojakaan aiheita kaihdeta. Niin esillepanoissa, sisällöissä kuin tekniikoissa on yllätyksellisyyttä. Tiloihin on installoitu erilaisin materiaalein valmistettuja maalauksia, taidegrafiikkaa, ääntä, sanoja, veistoksia, liikkuvaa ja pysäytettyä kuvaa. Näyttelyn osana on myös performatiivisia teoksia. Tekniikoiden monimuotoisuus ja teosten omintakeisuus on näyttelyn voimavara, saaden teokset keskustelemaan toistensa kanssa.

”Teoksissa erityisen hienoa on arkojen ja henkilökohtaistenkin aiheiden esiin tuominen hienovaraisella tavalla, esillepanon ja visuaalisten keinojen kautta. Esimerkiksi ruumiillisuuden teemaa käsitellään persoonallisesti, leikkisästi ja uskaliaastikin”, kertoo näyttelyn kuraattori, lehtori Marika Orenius.

Vuosittaiseen Kandinäyttelyyn osallistuu kuvataiteen kandidaatin tutkintoaan viimeisteleviä opiskelijoita Taideyliopiston Kuvataideakatemian kaikilta opetusalueilta: maalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet. Yhteistä teemaa näyttelyllä ei ole – kukin osallistuja esittää kandidaatin opinnäytteensä taiteellisen osan omaa taiteellista ajatteluaan seuraten.

Taiteilijat

Irini Arana, Erkki Huilla, Sini Ilves, Ville Karlsson, Matilda Keränen, Otto Koskelo, Paavo Kärki, Anastasiia Lapteva, Diana Luganski, Lasse Määttä, nauthey / anundi-nousiainen, Aino Raatikainen, Mirella Salo, Viktor Sundman, Aino Tillonen, Luumu Tursas, Jaakko Uljas, Olli Valkola, Iida Valmé, Emppu Veinola, Eva Volmerson, Sofia Vuorenmaa, Minja Yletyinen, Anne Yli-Ikkelä

Tutustu taiteilijoihin Kandinäyttelyn verkkosivulla.

Lataa näyttelyn lehdistökuvat (kansio päivittyy).

Julkaisu

Julkaisu Halki – Tekstejä taiteellisista prosesseista kokoaa yhteen Kuvataideakatemian Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman opiskelijoiden kirjoittamia tekstejä, jotka ovat syntyneet keväällä 2024 käydyistä keskusteluista Kandinäyttelyn taiteilijoiden kanssa. Julkaisu on kokoelma moninaisia lähestymistapoja taideteoksista ja niitä edeltävistä prosesseista kirjoittamiseen. Se avaa sanoin taiteellisia prosesseja niiden keskeltä; vaiheilta, kun teokset elävät vasta luonnoksina, aihioina tai ehdotelmina. Linkki digitaaliseen julkaisuun päivittyy verkkosivuille näyttelyn auettua.

Kandinäyttely 2024, 13.9.–6.10. Kuva/Tila ja muut Mylly-rakennuksen 1. kerroksen tilat, Sörnäisten rantatie 19, 00530 Helsinki. Avajaiset 12.9. klo 17–19. Avoinna ti–su 11–18. Vapaa pääsy. Uniarts.fi/kuva-tila, IG @kuvatila.uniarts.