Mangrove rakentaa uusia vuokra-asuntoja Raisioon

Mangrove on vuonna 1994 perustettu kotimainen asumiseen erikoistunut perheyritys. Yritys on keskittynyt ympäristön hyvinvointia ja kestävää kehitystä tukevien kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttamiseen, rakentamiseen ja omistamiseen. Yritys rakentaa ja rakennuttaa omistus-, asumisoikeus- ja vuokrakoteja yksityishenkilöille sekä toimii KVR-rakennuttaja- ja hankeyhteistyökumppanina kiinteistöjen omistajille ja sijoittajille. Mangrove toimii Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla sekä Länsi-Suomen alueella. Konsernin emoyhtiö on Mangrove Yhtiöt Oy. www.mangrove.fi