Aluehallitus päätti aikaistaa Assi-sairaalan luovutusta

Ahveniston sairaalahankkeen eli Assin luovutusaikataulua on päätetty aikaistaa 2,5–3 kuukaudella. Aiemman suunnitelman mukaan Assi-sairaala olisi siirtynyt rakentamisesta vastaavalta allianssilta hyvinvointialueelle vuoden 2025 lopussa. Uuden aikataulun mukaan luovutus on syys-lokakuussa 2025. Aluehallitus hyväksyi uutta luovutusaikataulua ja Assi-sairaalan tavoitekustannuksen korotusta koskevan sopimuksen maanantain kokouksessaan.

Hanke on edennyt hyvin aikataulussaan, minkä vuoksi luovutuksen aikaistaminen on mahdollista. Aikaistamisen taustalla on myös kustannustekijöitä: aikaistaminen laskee käyttökuluja, kun kahden sairaalan yhtäaikainen ylläpitoaika lyhenee noin kuudella kuukaudella. Lisäksi luovutuksen aikaistaminen mahdollistaa toimintojen siirtymisen nykyisestä keskussairaalasta Assiin ennen kesälomakautta 2026. Samalla pystytään pienentämään vanhan sairaalan käyttöön liittyviä toiminnallisia ja teknisiä riskejä.

Aluehallituksen hyväksymässä sopimuksessa nostetaan Assi-hankkeen tavoitekustannusta seitsemällä miljoonalla eurolla. Korotuksella pystytään pienentämään merkittävästi lakisääteisten palvelujen tuottamiseen liittyviä toiminnallisia riskejä ja pienentämään käyttötalousmenoja alijäämien kattamiseksi.

Korotuksella saadaan myös sovittua kohonneiden rakennuskustannusten kompensointi. Allianssin palveluntuottajat ovat vuosina 2022 ja 2023 esittäneet, että Oma Hämeen tulisi tilaajana korvata allianssin palveluntuottajille Venäjän hyökkäyssodan, koronaepidemian ja yleisen kustannustason noususta aiheutuneita kustannuksia.

Nyt sovittu tavoitekustannus ei ole Assi-sairaalan lopullinen hinta. Tämänhetkinen arvio rakennuskustannuksista on 384 miljoonaa euroa. Se pitää sisällään myös Assi-sairaalan M- ja P-osien (henkilöstöravintola ja pysäköintilaitos) kustannukset.

Aluehallituksen jäsen Aapo Reima (vas.) ehdotti asian jättämistä pöydälle sekä päätösesityksen hylkäämistä. Kumpaakaan ehdotusta ei kannatettu. Reima jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Allianssin kanssa solmittavan sopimuksen lisäksi aluehallitus hyväksyi Assi-hankkeen päivitetyn riskienhallintasuunnitelman.

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös laajasti Oma Hämeen taloustilannetta, joista julkaistaan oma tiedote myöhemmin.

Nykyiset hälytysrahasopimukset irtisanotaan

Aluehallitus päätti maanantain kokouksessaan myös hälytysrahaa koskevien paikallisten sopimusten irtisanomisesta. Asia oli esillä aluehallituksessa myös 26. elokuuta, mutta silloin aluehallitus palautti asiaan uudelleen valmisteltavaksi.

Oma Hämeessä on voimassa kaksi paikallista virka- ja työehtosopimusta koskien hälytysrahaa. SOTE- ja pelastustoimialalla hälytysrahaa maksetaan Oma Hämeessä 120 euroa. Valtakunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa hälytysrahan suuruus on 7,61 euroa. Kaikilla hyvinvointialueilla on käytössä valtakunnallista virka- ja työehtosopimusta korkeampi korvaustaso. Korona-aika ja hyvinvointialueuudistus ovat nostaneet hälytysrahakorvausten tasoa, riippuen hyvinvointialueiden henkilöstötilanteesta.

Aluehallituksen päätöksellä ja työantajan esityksestä hälytysrahaa koskevat paikalliset sopimukset irtisanotaan 9. syyskuuta alkaen. Sopimusten irtisanomisaika on kolme kuukautta, joten hälytysrahojen maksaminen nykykäytännön mukaan loppuu joulukuun alussa. Neuvottelut uudesta sopimuksesta käynnistetään välittömästi. Aluehallitus hyväksyy uuden sopimuksen ennen sen käyttöönottoa.

Hälytysrahalla tarkoitetaan korvausta työhön saapumisesta tilanteessa, jossa työnantaja kutsuu työntekijän tai viranhaltijan työhön hänen vapaa-aikanaan tai suunniteltuja työvuoroja muutetaan muutoin sopimuksessa mainituilla tavoilla. Hälytysrahan maksamisesta päättää lähijohtaja.

Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 23. syyskuuta.

Aluehallituksen 9.9.2024 kokouksen esityslista