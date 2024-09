Robokuljetukset kahteen uuteen Kymen Seudun Osuuskaupan myymälään

Kymen Seudun Osuuskauppa laajentaa ruokaostosten robottikuljetuksia tällä viikolla S-market Korialle ja S-market Karhulaan. Robotit ovat olleet kesällä tuttu näky Eskolanmäen ja Hirssaaren kaduilla ja pian ne ilahduttavat asukkaiden arkea myös Korialla ja Karhulassa.

- Robokuljetuksella on toimitettu jo lähes 700 tilausta ja asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä uuteen palveluun. Saleista saatujen hyvien kokemusten perusteella päätettiin robokuljetus tuoda kahdelle uudelle alueelle, kertoo KSO:n Sale-ryhmäpäällikkö Matti Jaatinen.

- Odotamme innolla robotteja S-marketeihimme. Robokuljetukset tarjoavat asiakkaillemme mahdollisuuden uudenlaiseen tapaan tehdä ostoksia, nopeasti ja vaivattomasti, jatkaa KSO:n S-marketien ryhmäpäällikkö Petra Pakkanen.

- Olemme iloisia voidessamme laajentaa robottitoimituksia yhdessä Kymen Seudun Osuuskaupan kanssa. Ihmiset Kotkassa ja Kouvolassa ovat ottaneet autonomiset jakelurobottimme omakseen. Ne helpottavat ihmisten arkea, vähentävät liikenneruuhkia ja pienentävät sähkökäyttöisinä myös liikenteen päästöjä. Olemme tehneet jo yli 230 000 toimitusta Suomessa, ja luku kasvaa vauhdilla joka päivä, sanoo Sandra Beaumont, Starship Technologiesin Euroopan liiketoiminnan kehitysjohtaja Sandra Beaumont.

Robotti kuljettaa ostokset jopa kolmen kilometrin säteellä ja tunnissa tilauksesta

Robokuljetuksella voi tilata peräti kaksi täyttä ostoskassillista tuotteita jopa kolmen kilometrin päähän myymälästä ja tuotteet toimitetaan perille noin tunnissa tilauksesta. Robokuljetuksen voi valita toimitustavaksi S-kaupat-puhelinsovelluksessa, jos robotit kuljettavat toimituksia asiakkaan valitsemaan osoitteeseen. Tilausvaiheessa S-kaupat-sovellus näyttää tarkan paikan, johon robotti voi kuljettaa tilauksen. Robotti pysähtyy mahdollisimman lähelle asiakkaan määrittämää toimituspaikkaa.

Kun tilaus on tehty, myymälähenkilökunta kerää ostokset ja pakkaa ne robottiin. Tilaus voi sisältää myös kylmätuotteita, mutta ei alkoholia tai muita ikärajavalvottavia tuotteita. Robotin matkaa voi seurata mobiilisovelluksessa reaaliajassa, ja kun kuljetus saapuu perille, asiakas saa puhelimeensa ilmoituksen.

S-ryhmän myymälöistä robokuljetuksia jo yli vuoden ajan

S-ryhmän kumppanina robokuljetuksissa on Starship Technologies, joka on maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä ja valmistaja. Robotteja pilotoitiin pääkaupunkiseudulla vuonna 2022 ja robokuljetukset käynnistyivät toukokuussa 2023 reilussa kymmenessä Alepa-myymälässä. Kotkassa ja Kouvolassa ensimmäiset robokuljetukset tehtiin vuoden 2024 toukokuussa. Tähän mennessä itsenäisesti kulkevat ja sähköllä toimivat robotit toimittavat ostoksia yli 30 kaupungissa. Vuoden 2024 loppuun mennessä robokuljetus on saatavilla yli sadasta Salesta, Alepasta ja S-marketista ympäri Suomen.

Starshipin robotit suunnittelevat reittinsä tekoälyn ja GPS-paikannuksen avulla. Robotti tuntee ympäristön ja reittien kaikki yksityiskohdat, myös teiden ylitykset, ja tekoälyn avulla se oppii koko ajan lisää ympäristöstä. Starshipin robotti toimii itsenäisesti, mutta ihminen monitoroi sitä ja voi ottaa sen hallintaansa milloin tahansa. Robotit ovat kulkeneet yli 13 miljoonaa kilometriä ja suorittaneet yli 6 miljoonaa autonomista toimitusta eri puolilla maailmaa.