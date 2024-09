Espoon Kivenlahdessa rakennettiin sähköverkkoa: suurjännitteinen kaapeli maan alla on vielä harvinaisuus

Espoossa sähköverkon kapasiteetti on tulossa täyteen, ja uudet kaapelit parantavat tilannetta. Kivenlahden sähköverkkoprojekti sisältää kaksi vaihetta: Kivenlahden sähköaseman kojeisto uusitaan sellaiseksi, että asemalle voi liittää järeämmät kaapelit ja sähköverkon kaapelit uusitaan.

Espoossa sähkönkäytön on arvioitu kaksinkertaistuvan kymmenen vuoden aikana. Kun sähkönkäytön kapasiteetti tulee täyteen, riskit myös suurhäiriöön kasvavat. Kun Suomenojan voimalaitos on lopettanut kivihiilen käytön, sähkönkäyttö Espoossa on kasvanut entisestään.

Kaapeleiden uusiminen lisää Espoon suurjännitteisen jakeluverkon siirtokapasiteettia sähkönkulutuksen lisääntyessä.

“Espoolaisten sähköverkko on nyt entistä varmempi. Kivenlahden investointien ansiosta tulevaisuudessa myös sähkökatkoja on vähemmän. Sähkönjakeluyhtiöiden kiristyneen sääntelyn takia Carunan vastaavat investoinnit voivat hidastua”, sanoo Carunan suurjännitteisten jakeluverkkoprojektien johtaja Kari Vessonen.

Maakaapeli on kaupunkialueella usein ainoa vaihtoehto

Kivenlahden aiemmat kaapelit on rakennettu 2000-luvun alkupuolella. Uudet kaapelit kulkevat pääosin samaa reittiä pitkin, joten esimerkiksi istutuksia ei ole tarvinnut siirtää.

Koko Suomen mittakaavalla valtaosa suurjännitteisestä sähköverkosta on ilmajohtoverkkoa. Tiiviisti rakennetussa Espoossa suurjännitteinen ilmajohto rakennetaan kuitenkin nykyään jo lähtökohtaisesti maan alle.

“Kaavoittaminen sähköverkolle tehtiin tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa, jotta kaapelit saatiin kulkemaan järkevässä paikassa asutuksen ja ympäristön kannalta. Lähtökohtaisesti kaapelointi on kuitenkin luonnon monimuotoisuuden kannalta parempi vaihtoehto kuin ilmajohto”, Vessonen sanoo.

Suuret voimajohdot nostettiin lähes 30 metrin korkuisiin pylväisiin

Uudet kaapelit on nyt laskettu maahan, ja viimeinenkin kaivanto peitetään syyskuun aikana.

Kaapelointityön viimeinen vaihe oli nostaa suuret voimajohdot sähköpylväsiin siinä kohdassa, jossa ne nousevan maan päälle Tillinmäen tiellä Espoon kaupungin varikkoalueella.

“Katkaisimme johdoista sähköt, mikä ei näkynyt alueen asukkaille millään tavalla. Urakoitsija Omexom rakensi telineet pylvään ympärille ja kytki maakaapeliverkon alueella jo olevaan ilmajohtoverkkoon autonosturin avulla”, Vessonen sanoo.

Sähköt alkavat virrata uusissa kaapeleissa syyskuussa. Vanhat kaapelit kierrätetään.