Shirly Karvisen uudessa podcastissa vierailevat syksyn aikana niin Sara Sieppi kuin Pekka Haavisto

Podme Premiumissa keskiviikkona 11. syyskuuta alkava Dear Shirly -podcast on spin-off-kausi Shirly Karvisen ja Arttu Mustosen Dear Shirly ja Arttu -podcastista. Uutuuspodissa Karvinen saa joka viikko studioon julkisuudesta tunnetun vieraan, jonka kanssa hän käsittelee kahta kuuntelijoilta tullutta kysymystä.

Osa vieraista on Karviselle ennestään tuttuja, mutta mukana on myös henkilöitä joita hän ei ole aiemmin tavannut.

Kuuntelijakysymykset Karvinen keräsi kesän aikana sosiaalisen median tililleen tekemän julkaisun avulla. Tervetulleita olivat kaikenlaiset pulmat ja ihmissuhde- tai elämäntilanteet, joihin podcastissa voitaisiin antaa apua.

Podcastiin Karvinen kertoo kutsuneensa sellaisia ihmisiä, joiden mielipiteitä on halunnut kuulla juuri podcastissa. Karvinen uskoo, että ihmisten vastaukset kuuntelijoilta tulleisiin ihmissuhdepulmiin kertovat paljon myös heistä.

– Minusta on hauskaa, että jokainen ihminen näkee ja kokee tietyn tilanteen eri tavalla. Se kertoo ihmisen ajattelumaailmasta paljon enemmän kuin sellainen suora haastattelu. Kaikki me toimimme ja lähestymme asioita niin eri tavalla, se on itsestäänselvää. On aina yhtä mielenkiintoista, että samoihin tilanteisiin on niin eri näkökulmia, Karvinen sanoo.

Hänestä ihmisen toiminta kertoo myös tämän elämänkokemuksesta. Podcastissa vieraat pääsevät kertomaan senkin, jos ovat joskus olleet samankaltaisessa tilanteessa kuin näkökulmaa kiperään tilanteeseensa kaipaava kuuntelija.

– Kun ihmiset jakavat omia kokemuksiaan tai avaavat tapaansa ajatella, siitä saa paljon enemmän vertaistukea ja samaistumispintaa sen sijaan, että he vain kehottaisivat tekemään näin. Mielestäni tämä tarjoaa todellista tukea ja samaistumispintaa sekä sellaista, mistä pystyy oppimaan, Karvinen toteaa.

Dear Shirly -podcastin juontaja Shirly Karvinen saa sarjaansa vieraaksi julkisuudesta tunnettuja henkilöitä, joiden kanssa hän pohtii ja ratkoo kuuntelijoiden ihmissuhdepulmia. Jukka Päivinen / Podme

Uusi ammatillinen haaste

Aiemmin Karvinen on tehnyt podcastia juontajaparin kanssa, mutta nyt hän on ainoa juontaja. Muutos on Karvisen mukaan aiheuttanut omat haasteensa, mutta hyvässä mielessä.

– Se [yksin juontaminen] tuntuu luontevalta, mutta siinä on tietysti ihan erilainen vastuu kuin tehdessä juontajaparin kanssa. Vaikka tuntisikin vieraan jo entuudestaan, edessä on uudenlainen tilanne sen ihmisen kanssa. Tämä on opettanut minulle todella paljon ja haastanut minua myös ammatillisesti, Karvinen kertoo.

Vuoden 2016 Miss Suomi on toiminut juontajana urallaan niin radiossa kuin tv:ssä. Myöhemmin tänä syksynä Karvinen nähdään tv:ssä Bachelor Suomi -ohjelman juontajana.

Vieraina Pekka Haavisto, Sara Sieppi ja monet muut

Dear Shirly -podin avausjaksossa Karvisen vieraana on entinen missi, yrittäjä-somevaikuttaja Sara Sieppi. Vasta julkaistu jakso on kuunneltavissa täällä.

Syksyn aikana podcastissa vierailevat muun muassa myös tiukkaan presidentinvaalikisaan viime helmikuussa osallistunut vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto, artisti Sanni, Kuumaa-yhtyeen laulaja Johannes Brotherus, juontaja Vappu Pimiä sekä radiojuontaja-koomikko Juuso “Köpi” Kallio.

Dear Shirly -podcastin tuottaja Jussi Riikonen on saanut kuulla sarjan äänitysten aikana monia näkökulmia kuuntelijoiden pulmiin.

– Sarjaa tuottaessa on saanut nauraa roimasti ja myös pysähtyä hankalampiin aiheisiin. Shirlyllä on upea taito saada jokainen vieras rentoutumaan ja heittäytymään kysymysten äärellä. Vieraiden monipuolisuus takaa myös sen, ettei yksikään jakso ole samanlainen. Tuttua keittiöpsykologiaa erilaisista kulmista! loppukesästä saakka Podmen tiimiä vahvistanut Riikonen kertoo.