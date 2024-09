Kuntavaaleihin lisää vihreitä ehdokkaita Helsingissä

“Nyt asetetut ehdokkaat edustavat monipuolisesti helsinkiläisiä: nuorin on vaalipäivänä 18-vuotias ja iäkkäimmät 70. Helsinki on myös alueellisesti hyvin edustettuna ehdokkaidemme joukossa. On hienoa saada kuntavaaliehdokkaiksi motivoituneita helsinkiläisiä, jotka haluavat kehittää kaupunkia kestävämmäksi”, Helsingin Vihreiden kampanjapäällikkö Kati Lommi kertoo.

Ehdolle asetettiin Janne Antin, Frans Frangén, Hanna Hannus, Miro Ilvonen, Ilmo Jokinen, Jussi Junni, Isaac Jyväsjärvi, Tero Koskinen, Alexandra Laine, Julia Liljegren, Salla Merikukka, Bicca Olin, Joona Orpana, Petri Parrukoski, Jussi Sippola (sit.), Hannu Tuominen ja Vini Venetvaara.

Helsingin Vihreät tulee nimeämään kuntavaaleihin yhteensä 127 ehdokasta. Seuraavan kerran ehdokkaita nimetään ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 24.10.2024. Jos haluat ehdolle tai tiedät sopivan ehdokkaan, voit kertoa siitä tällä lomakkeella. Kuntavaalit käydään 13.4.2025.