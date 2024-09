Kela kehittää ja kokeilee uutta saamenkielisten kuntoutuspalvelua

Kela kehittää ja kokeilee Kuntoutusta saamenkielisille -projektissa uutta saamenkielisille asiakkaille tarkoitettua kuntoutuspalvelua. Projektin tavoitteena on luoda kielen ja kulttuurin huomioiva kuntoutuspalvelu, johon ohjautuminen on sujuvaa. Samalla halutaan kehittää toimivaa yhteistyötä Kelan ja saamelaistoimijoiden välillä ja muodostaa selkeä työnjako terveydenhuollon kanssa.

– Projektissa kokeiltava kuntoutuspalvelu on tällä hetkellä vasta kehittämisvaiheessa, joten tarkemmasta kohderyhmästä ja sisällöstä tullaan tiedottamaan projektin edetessä, projektipäällikkö Laura Jokiranta kertoo.

– Kokeiltavassa kuntoutuspalvelussa huomioidaan Kelan rooli kuntoutuspalvelujen järjestäjänä. Kuntoutuspalvelu mukailee Kelan palveluvalikoimassa olevia kuntoutuspalveluja, eikä kuntoutuspalvelulla ole tarkoitus korvata esimerkiksi terveydenhuollon tai muun toimijan vastuulla olevia tehtäviä, vaan täydentää asiakkaan palvelupolkua tarvittavilta osin, Jokiranta lisää.

Kokeilun aikana kerätään kokemuksia ja tietoja muun muassa arviointitutkimuksella. Sen perusteella kuntoutuspalvelua kehitetään edelleen niin, että se voidaan projektin päätyttyä viedä osaksi Kelan kuntoutuksen palveluvalikoimaa. Lisäksi Kela arvioi, voisiko kielen ja kulttuurin huomioivan kuntoutuspalvelun kehittämisestä ja kokeilusta olla hyötyä myös muiden Kelan palvelujen suunnittelussa.

Projekti jatkuu yhteistyönä sidosryhmien kanssa

Kela on yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja Lapin hyvinvointialueen kanssa kartoittanut saamenkielisten erilaisia kuntoutustarpeita. Samalla on noussut esiin, että kuntouksessa olisi tärkeä huomioida kieli sekä kulttuuriset erityispiirteet, kuten saamenkielisten perinteiset elinkeinot, tiivis luontosuhde, aika- ja terveyskäsitykset, kokemusperäinen tieto sekä yhteisöllisyys. Kielen huomioiminen puolestaan koskee Suomessa puhuttavia kolmea saamen kieltä eli inarin-, koltan- ja pohjoissaamea. Projektissa on myös pidettävä mielessä, että yli 60 prosenttia Suomessa asuvista saamelaisista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, minkä lisäksi välimatkat voivat olla pitkiä myös saamelaisten kotiseutualueella.

– Saamelaiskäräjien, Lapin hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävä asiantuntijayhteistyö on Kuntoutusta saamenkielisille -projektille ja kuntoutuspalvelun kehittämiselle ja toteutumiselle ensi arvoisen tärkeää, projektipäällikkö Laura Jokiranta korostaa.

– Ilman asiantuntijayhteistyötä emme pääse aidosti eteenpäin projektissa, Jokiranta lisää.

Saamenkielinen voi jo nyt saada tulkkausta Kelan järjestämiin kuntoutuksiin

Kela järjestää vuosittain muutamia saamenkielisille suunnattuja ryhmämuotoisia kuntoutuskursseja. Kuntoutuskursseilla kuntoutuja saa tukea sairaudesta tai vammasta kuntoutumiseen. Kursseilla saa myös tietoa sairaudesta, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin. Nämä kurssit pidetään suomeksi ja tulkataan tarpeen mukaan saamen kielille.

– Esimerkiksi tällä hetkellä saamenkielisille on tarjolla marraskuussa 2024 alkava työikäisille ja opiskelijoille suunnattu Tules-kurssi ja toukokuussa 2025 alkaa eläkkeellä oleville suunnattu Tules-kurssi, projektipäällikkö Laura Jokiranta muistuttaa.

Saamenkieliset voivat halutessaan saada tulkkausta myös muihin Kelan järjestämiin kuntoutuksiin. Kelan verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin sekä saamenkielisten kuntoutuskursseista että muista Kelan tarjoamista kuntoutuspalveluista. Lisäksi Kelan kuntoutuksen esite on saatavilla myös saamen kielillä.

