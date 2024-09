Koillismaalla sähkönjakelun varmuus paranee, kun yli 600 sähköpylvästä vaihdetaan uuteen

Koillismaalta vaihdetaan pylväitä pistemäisesti sen perusteella, missä pylväät ovat huonokuntoisimpia. Suurin osa pylväistä sijaitsee haja-asutusalueilla.

Miten pylväiden vaihtaminen parantaa sähkönjakelua?

Rakennuttajapäällikkö Janne Aro-Koiviston mukaan pylvään vaihtamisen yhteydessä uusitaan kaikki rakenteet: harukset, harusvaijerit, maanalaiset harusankkurit ja orret.

“Pylvään rakenteesta tulee lujempi. Jos esimerkiksi puu kaatuu linjalle, pylväät kestävät sen paremmin.”

Keskijännitejohtojen pylväiden vaihto saattaa näkyä asiakkaalle lyhyinä sähkökatkoina, vaikka vika pyritään rajaamaan niin pienelle alueelle kuin mahdollista.

“Asiakkaalle lähtee aina tekstiviesti etukäteen, jos katko tulee. Jos joudumme tekemään muuntajan jännitteettömäksi, koitamme aina vaihtaa saman katkon aikana niin monta pylvästä kuin mahdollista, ettei katkoja tule montaa. Toisaalta pitkällä tähtäimellä sähkönjakelun varmuus lisääntyy”, Aro-Koivisto sanoo.

Pylväsvaihdot jaksotetaan luonnonkierron mukaan

Aro-Koiviston mukaan luonto otetaan huomioon kaikessa rakentamisessa. Koillismaalla maasto vaihtelee paljon, joten pylväitä vaihdetaan eri vuodenaikoina.

“Eri maastoissa on parhaat työskentelyolosuhteet eri vuodenaikoina. Esimerkiksi pellolle mennään satokauden ulkopuolella, ettei turmella viljaa. Pehmeissä maastoissa, kuten suolla, työ on helpoin tehdä routa-aikana, etteivät koneet uppoa maahan. Toiset paikat taas ovat helpompia silloin, kun maa on sulaa”, Aro-Koivisto sanoo.

Pylväiden vaihto alkoi heinäkuussa. Elokuun loppuun mennessä pylväsvaihdoista oli tehty noin 30 prosenttia. Vuoden loppuun mennessä projektista pitäisi olla valmiina 60 prosenttia. Loput vaihdetaan alkukesään mennessä.

Projekti lukuina

Pylväsvaihdot Kuusamossa 160 kpl

Pylväsvaihdot Pudasjärvellä 420 kpl

Pylväsvaihdot Taivalkoskella 50 kpl