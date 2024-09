Särkänniemen kesä huipentuu ilotulitukseen ja supertähtiin

Särkänniemessä huvitellaan perinteisesti syyskuussa lauantaisin. Kesän viimeistä päivää vietetään lauantaina 21.9.2024. Päättäripäivään pääsee vielä kesältä käyttämättä jääneillä tai päivään sidotuilla Särkänniemi-rannekkeilla, Huvilaiterannekkeella, Huvipuistolipulla tai Kausikortilla 2024.

Kauden 2025 Kausikortit tulevat myyntiin päättäjäispäivänä. Päättäreistä päättäreihin voimassa olevalla Kausikortilla pääsee mm. Karmivaan karnevaaliin, Koiramäen jouluun ja Valkeaan 2024, sekä tietysti Näsinneulan näkötorniin, Akvaarioon ja Planetaarioon läpi talven Tämän lisäksi Kausikortilla pääsee tietysti kokemaan myös kesän 2025 huvit aina seuraavaan kesän päättäjäispäivään saakka.

Särkänniemi lanseeraa päättäjäispäivänä uuden Kohdekausikortin. ”Jatkamme viime vuonna aloittamaamme, asiakkailta hyvää palautetta saanutta käytäntöä vuoden ympäri voimassa olevasta Kausikortista. Tuomme Kausikortin rinnalle tänä vuonna myös uuden Kohdekausikortin, joka sisältää nimensä mukaisesti kaikki kohteet ilman huvilaitteita. Kohdekausikortti sopii loistavasti esimerkiksi kausikorttilaisen huoltajalle”, kertoo Särkänniemen myynti- ja markkinointijohtaja Heikki Ihanamäki.

Spotifyn ykkönen Averagekidluke nousee Estraadille

Särkänniemen kesän päättäjäiset avaa yksi tämän hetken puhutuimmista artisteista. Suomalais-amerikkalainen hip hop -artisti Averagekidluke on kerännyt yli 50 miljoonaa striimiä, saanut Emma-ehdokkuuden ja kirjoittanut kappaleita useille kansainvälisille supertähdille kuten Iann Diorille ja 24kGoldnille. Sujuvasti suomen kieltä ja englantia sekoitteleva parikymppinen artisti on noussut Suomen Spotify-listan kärkeen kappaleilla Vitun hyvin, Ghetto Love, Rich Man ja Samma gamla vanliga – Remix.

Valovoimainen Mikael Gabriel tuo sukupolvet yhteen

Päättäjäisissä esiintyy myös Mikael Gabriel, joka on yksi Suomen suosituimmista ja valovoimaisimmista artisteista. Artisti tunnetaan pitkäkestoisen ja monipuolisen musiikkiuransa lisäksi erityisesti vakuuttavasta live-esiintymisestään ja lavakarismastaan.

Mikael Gabriel on julkaissut pitkän uransa aikana yhteensä seitsemän menestyksekästä albumia, joista viimeisin on vuoden 2022 lopussa ulos tullut Big Steppa. Suoratoistopalveluissa Mikael Gabrielin kappaleita on kuunneltu yli 250 miljoonaa kertaa ja hän on noussut lukuisia kertoja Spotifyn listaykköseksi. Artistin uran isoimpia hittikappaleita ovat muun muassa Kipua, Älä herätä mua unesta, Riippumatto ja Ykspuolista rakkautta. Mikael Gabriel on myös voittanut Emma Gaalassa kahdesti Vuoden musiikkivideo -palkinnon ja kerran Vuoden miessolisti -palkinnon.