Kokoomuksen Partanen: SDP pitää suomalaisia työllistäviä yrittäjiä “koijareina”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Karoliina Partanen ei hyväksy SDP:n halveksuvia syytöksiä suomalaisista yrittäjistä.



“Suomalaiset yritykset ovat maamme selkäranka. Yrityksissä rakennetaan suomalainen kasvu, työllisyys ja hyvinvointi. SDP:n yrittäjiä halventavat lausunnot ovat osoitus SDP:ssä kytevästä yrittäjävihamielisyydestä”, Partanen aloittaa



“On täysin vastuutonta maalata yrittäjistä kuvaa “koijareina”, joiden ainoana tavoitteena on riistää voittoa työntekijöiden selkänahasta. Yritysten kasvu ja menestys rakennetaan yhdessä paikan päällä työpaikoilla. SDP:n rakentama vastakkainasettelu ei tue suomalaisen kasvun ja työelämän kehittämistä”, Partanen jatkaa.



Partasen mukaan SDP:n pelottelu sysimustista työmarkkinoista ja työntekijöiden polkemisesta ovat tahallista harhaanjohtamista.



”Paikallinen sopiminen tapahtuu myös jatkossa työehtosopimusten asettamissa rajoissa, eikä työntekijöitä koskaan velvoiteta paikalliseen sopimiseen. On myös hyvä muistaa, että yleissitovan työehtosopimuksen vastainen sopimus on jatkossakin suoraan lain nojalla mitätön. Paikallisen sopimisen laajentamisen tavoitteena on, että oman työpaikkansa tilanteen ja tarpeet parhaiten tuntevat paikalliset työnantajat ja työntekijät voivat joustavammin sopia omalle työpaikalleen parhaiten soveltuvista työehdoista”, Partanen sanoo.



Partasen mukaan paikallisen sopimisen laajentaminen on suomalaiselle työelämälle historiallisen tärkeä uudistus.



“Paikallisen sopimisen uudistus tuo kaikki yritykset vihdoin yhdenvertaiseen asemaan sopimisen mahdollisuuksissa. Lainsäädäntö on aikaisemmin rajoittanut sopimista merkittävästi niissä yrityksissä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon. SDP rakentaa politiikkansa vanhanaikaiselle vastakkainasettelulle. Hallitus tuo suomalaiset työmarkkinat tähän päivään”, Partanen päättää.