Itä-Suomen tuulivoimarakentamisen seuraavat askeleet otettava nyt – toimiala peräänkuuluttaa määrätietoista etenemistä

Työryhmän mukaan itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen laajentaminen edellyttäisi tuulivoimakehittäjien panosta. Työryhmä esittää ratkaisuksi niin sanottuja kompensaatioalueita, joiden rahoittamiseen kehittäjät osallistuisivat. Rahoituksella varmistetaan tuulivoiman kanssa yhteensopiva ja kattava Puolustusvoimien aluevalvonta.

Työryhmä esittää raportissaan laajoja alueita, joiden osalta selvityksessä on arvioitu hintaa maasijoitteiselle aluevalvonnalle. Alueet käsittävät kahden-kolmen maakunnan alueen tai vaihtoehtoisesti koko itäisen Suomen. Raportissa kompensaatiosumma kahden tai kolmen maakunnan alueelle arvioidaan 190–300 miljoonaan euroon ja koko Itä-Suomeen 600–900 miljoonaan euroon.

”Ehdotus kompensaatioalueista on oikea. Koska ratkaisujen kustannukset voivat erota dramaattisesti eri puolilla Itä-Suomea, tulee kompensaation ja sen mukaisen hinnoittelumekanismin kuitenkin perustua koko itäistä Suomea pienempiin, kyseisen alueen ominaisuuksiin perustuviin ennakoituihin kuluihin”, sanoo Voimaa Tuulesta -koalitioon kuuluvan ABO Energyn toimitusjohtaja Aapo Koivuniemi.

Tätä varten tuulivoimakehittäjät ovat hahmotelleet luontevan kompensaatioalueen Pohjois-Savon, Ylä-Karjalan ja eteläisen Kainuun alueelle. ”Nähdäksemme tällä alueella olisi hyvät edellytykset aluevalvonnan ja jopa mittavan tuulivoimatuotannon yhteensovittamiselle”, Koivuniemi sanoo.

Yrittäjät: Tuulivoima toisi investointeja ja elinvoimaa

”Itä-Suomen elinkeinoelämän ja elinvoiman kannalta tuulivoiman lisärakentaminen on elintärkeää”, Savon Yrittäjien puheenjohtaja Kalevi Hilli sanoo. ”Näemme selvästi, miten paljon tuulivoima on piristänyt taloudellista toimeliaisuutta koko läntisessä Suomessa, ja me tarvitsemme vastaavaa positiivista liikettä myös täällä idässä.”

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgrenin mukaan Itä-Suomen päättäjien ja järjestöjen tulee määrätietoisesti vauhdittaa ministeriöiden raportin esityksiä ja vaatia kompensaatioalueita koskevan lainsäädännön aloittamista pikaisesti.

”Tuulivoiman lisärakentaminen on keskeisimpiä keinoja piristää Itä-Suomen talouselämää. Uusiutuvan sähkön runsas tarjonta toisi mukanaan investointeja myös jatkojalostukseen ja sitä kautta uusia mahdollisuuksia Itä-Suomen yrityselämälle”, Aikio-Tallgren sanoo.

Toimiala peräänkuuluttaa kompensaatiomallille puoluerajat ylittävän näkymän luomista

Tuulivoimakompensaation rahoitusmallin tulee olla selkeä, ennustettava ja läpinäkyvä. ”Kompensaatiossa huomioidaan myös järjestelmien elinkaarikustannukset. Siksi kompensaatiokustannuksetkin tulee hajauttaa useiden vuosien ajalle investointipäätöksestä alkaen. Tämä heijastaisi paremmin nykyaikaisten tuulivoimaloiden pitkää, jopa 35 vuoden käyttöikää”, Koivuniemi selventää.

”Tuulivoimainvestointien ja kompensaatioratkaisun edistämiseksi poliittisten päättäjien on luotava kompensaatiolle selkeä näkymä”, Koivuniemi sanoo. Energia- ja ilmastostrategiassa on luotava aikajana tarvittaville päätöksille sekä kompensaatiomallin toteuttamiselle vaihe vaiheelta. ”Strategiaan tulee sitouttaa myös kaikki puolueet yli hallituskausien. Vain näin varmistetaan rahoitus kompensaatiota edellyttäville investointihankkeille sekä niiden ennustettavuus ja toteutuminen.”

Tuulivoimakehittäjät muistuttavat teknologian kehittyvän nopeasti, millä on luonnollisesti vaikutuksensa tutkavalvontaan tulevaisuudessa. ”On tärkeää jättää lainsäädäntöön ja toimintamalleihin riittävästi joustovaraa, jotta teknologinen kehitys voidaan huomioida”, huomauttaa Koivuniemi.

“Raportin viesti on positiivinen: tuulivoimarakentamisen ja aluevalvonnan yhteensovittaminen on mahdollista. Nyt ratkaisuehdotukset tulee ottaa työn alle, luoda kompensaatiomallin toteutumiselle selkeä näkymä ja aloittaa kompensaatiolain valmistelu pikaisesti. Tuulivoimarakentaminen itäiseen Suomeen on paitsi elinvoima-, myös turvallisuuskysymys. Itä-Suomen tuulivoimarakentamisen edistämisessä on olennaista, että siihen sitoutuvat paitsi tuulivoimakehittäjät, myös alueen asukkaat ja muut sidosryhmät sekä poliittiset päättäjät”, toteaa Koivuniemi.

Tuulivoimakehittäjien kolme askelta Itä-Suomen tuulivoimarakentamisen edistämiseksi: