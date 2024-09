DHL Expressin ja AVIA Real Estaten logistiikkakeskus harjakorkeudessa Helsinki-Vantaalla

AVIA Real Estaten toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen kertoo, että hyvin edennyt rakennushanke on tärkeä osa lentokenttäalueen kehitystä, sillä se luo uusia työpaikkoja ja vahvistaa alueen asemaa kansainvälisenä logistiikan keskuksena

- Yhteistyömme DHL Expressin kanssa on ollut erittäin hyvää, ja olemme ylpeitä voidessamme tukea merkittävän asiakkaamme kasvua ja toiminnan laajentumista lentokenttäkaupungissa. Lisäksi projekti on merkittävä askel AVIA Real Estaten sitoutumisessa kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen. Kiinteistölle tavoitellaan LEED Platinum -ympäristösertifikaattia eli sen suunnittelussa on huomioitu tiukat ympäristö- ja päästötavoitteet.



Logistiikkakeskuksessa on maalämpökaivoja yhteensä 33 kappaletta, ja jokainen niistä on noin 320 metriä syvä eli maalämpöputkea on peruskalliossa yhteensä yli 10 kilometriä. Maalämpö mahdollistaa sekä energiatehokkaan lämmityksen että kiinteistön jäähdytyksen. Maalämmön lisäksi kiinteistön katolle asennetaan aurinkoenergiajärjestelmä, jonka myötä DHL:n hiilidioksidipäästöt pienentyvät vuosittain noin 33,7 t, mikä vastaa noin 1500 puun istuttamista.

- Maalämpö- ja aurinkoenergiaratkaisujen käyttöönotto on osoitus siitä, kuinka voimme yhdessä luoda ympäristöystävällisempiä ja energiatehokkaampia toimitilaratkaisuja asiakkaillemme, Pitkänen sanoo.



DHL Express (Finland) Oy:n toimitusjohtaja Oktay Nuri odottaa jo malttamattomana logistiikkakeskuksen valmistumista.

- DHL Express on vuosien ajan investoinut suunnitelmallisesti ja vahvistanut toimintojaan Suomessa sekä kasvattanut tasaisesti työntekijöidensä määrää. Uusi ajanmukainen, hiilineutraali logistiikkakeskus antaa meille entistä paremmat mahdollisuudet tuottaa myös jatkossa luotettavia ja nopeita kansainvälisiä pikakuljetuspalveluja, jotka tukevat suomalaisten vienti- ja tuontiyritysten kilpailukykyä. Ottaen huomioon Suomen maantieteellisen laajuuden ja riippuvuutemme kansainvälisistä markkinoista, Express-kuljetukset tuovat merkittävää etua ja kilpailukykyä kaikille asiakkaillemme ja ovat elintärkeitä Suomen huoltovarmuuden kannalta, Nuri kertoo.



Uudessa logistiikkakeskuksessa tulee työskentelemään alkuvaiheessa noin 150 henkilöä ja määrän odotetaan kasvavan. AVIA Real Estate investoi kohteeseen noin 34 miljoonaa euroa. DHL Expressin kokonaisinvestointi uusiin tiloihin ja teknologiaan Aviapolis-alueella on noin 100 miljoonaa euroa koko vuokrakaudelta.



Projektin pääurakoitsija on Meijou Oy ja pääarkkitehtitoimisto Arkkitehtitoimisto Siltanen & Laakso Oy.