Mehiläisen toiminta laajenee Tampereella – tekonivel-, leuka- ja kasvomurtuma- sekä karsastusleikkaukset palveluvalikoimaan, asiantuntijoiden ja vastaanottohuoneiden määrä kasvaa

– Asiakkaidemme tarpeisiin vastaaminen on meille tärkeää. Taustasyynä yksiköiden laajennuksille ja toimintojen uudelleenorganisoinnille on yksityisasiakkaiden ja työterveysasiakkaiden määrän kasvu. Hämeenkadun 20 uuden vastaanottohuoneen ja Finlaysonin tulevan 500 m2 lisätilan myötä terveyden ammattilaisemme pystyvät palvelemaan uusia ja nykyisiä asiakkaitamme entistä paremmin. Erityisen iloinen olen siitä, miten laaja palveluvalikoima meillä Pirkanmaalla jo on, iloitsee Mehiläisen Tampereen toimipisteiden yksikönjohtaja Minna Kunvik.

Tekonivelleikkaustoiminta vastaa kasvavaan tarpeeseen

Tekonivelleikkaukset käynnistyivät elokuun lopussa Finlaysonilla. Tampereen lisäksi Mehiläisellä on tekonivelleikkausyksiköitä Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Turussa, Oulussa ja Vaasassa.

– On hienoa päästä tarjoamaan tekonivelkirurgiaa myös Tampereella. Moni haluaa leikkaukseen nopeasti, mutta leikkausjonot ovat usein harmillisen pitkiä. Tulemme tekemään ensivaiheen lonkan ja polven tekonivelleikkauksia Finlaysonilla säännöllisesti, ja tavoitteena on suorittaa useita leikkauksia viikoittain. Tämä mahdollistaa ainakin osalle asiakkaista nopeamman hoitoon pääsyn, toteaa Mehiläisen ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Konsta Pamilo.

Videoavusteiset hybridivastaanotot helpottavat myös kauempana asuvien hoitoon pääsyä. Hybridivastaanotolla ortopedi osallistuu asiakkaan fyysiselle fysioterapeutin vastaanotolle videoyhteyden välityksellä, jolloin asiakas saa moniammatillisen arvion nivelensä tilanteesta ja hoitoarvioon pääsy nopeutuu. Myös leikkauksen jälkeiset kontrollikäynnit onnistuvat hybridivastaanotolla.

Leuka- ja kasvomurtumaleikkauksia Finlaysonilla

Finlaysonin palvelut laajenevat myös leuka- ja kasvomurtumaleikkausten myötä. Syksyllä käynnistyviä leikkauksia tekee Tampereen yliopistollisesta sairaalasta Mehiläiseen siirtynyt suu- ja leukakirurgi Anttiveikko Koivumäki.

– Kasvoalueen murtumat aiheutuvat usein erilaisten kaatumisten tai urheiluvammojen seurauksena, ja usein potilailla on leukamurtumien yhteydessä myös hammasvammoja. Tarjoamme koko hoitoketjun leuka- ja kasvomurtumien hoidosta hampaiden korjaamiseen. Kasvojen alueen murtumien leikkaukset ovat myös tärkeä osa suun ja leukojen sairauksien hoitoa, Koivumäki kertoo.

Mehiläinen on Pirkanmaan ja pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta Suomen ainoa leuka- ja kasvomurtumaleikkauksia tekevä yksityinen toimija.

– Leikkaukset toteutetaan nukutuksessa ja monesti kasvojen alueen murtumat paranevat nopeasti leikkauksen jälkeen. Hammasvammojen korjaamisessa menee sen sijaan usein paljon pidempään, Koivumäki sanoo.

Silmätoiminnot keskitetty Hämeenkadulle, karsastusleikkaukset alkaneet

Hämeenkadun kesän aikana valmistuneen laajennuksen myötä silmätoiminnot on keskitetty leikkauksia lukuun ottamatta saman katon alle. Asiakkaita Hämeenkadulla palvelee jo 12 silmätautien erikoislääkäriä, ja vastaanottoaikojen määrää on kasvatettu. Finlaysonilta vapautuneissa tiloissa asiakkaita palvelee jatkossa eri alojen erikoislääkäreitä.

– Silmätoimintojen keskittäminen Hämeenkadun moderneihin tiloihin ja uusien silmälääkäreiden liittyminen joukkoomme mahdollistaa asiakkaillemme entistä paremman aikojen saatavuuden sekä saavutettavuuden erinomaisten kulkuyhteyksien myötä. Myös asiakaskokemusta on sujuvoitettu entisestään. Silmätoimintoja luotsaa Mehiläisen Länsi-Suomen vastuusilmälääkäri, silmätautien erikoislääkäri Pekko Hujanen, Kunvik kertoo.

Mehiläinen Tampereen silmäkirurgian palvelut ovat laajentuneet kattamaan myös karsastusleikkaukset. Mehiläinen on Länsi-Suomen ainoa yksityinen karsastuskirurgiaa tarjoava toimija, ja uuden palvelun myötä karsastuspotilaiden sujuva hoitoon pääsy on helpottunut Pirkanmaalla. Leikkauksia tehdään sekä aikuisille että lapsille. Ensimmäinen leikkaus toteutettiin syyskuun alussa.

Kattavat palvelut yli 700 asiantuntijan voimin

Mehiläinen Tampereen toimipisteet tarjoavat kattavat erikois-, yleislääkäri- ja työterveyspalvelut yli 700 terveydenhuollon asiantuntijan voimin. Lääkäreiden lisäksi vastaanottoa pitävät muu muassa psykologit, fysioterapeutit ja puheterapeutit.

Toimipisteistä löytyy laboratorio- ja kuvantamispalvelut, ja Mehiläisen sairaalassa tehdään monipuolisesti eri erikoisalojen leikkauksia. Hammas Mehiläisen asiantuntijat toimivat Hämeenkadulla, tapaturmapäivystys lääkärikeskuksen aukioloaikoina Finlaysonilla.

Mehiläinen Tampere Hämeenkatu sijaitsee osoitteessa Hämeenkatu 6, Tampere Finlayson osoitteessa Itäinenkatu 3.

