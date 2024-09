Luokanopettajan aikuiskoulutus ja tietojenkäsittelytiede kiinnostivat syksyn yhteishaussa

Hevosten hyvinvointia edistetään uudella suolistosairauden seulontamenetelmällä 10.9.2024 07:10:00 EEST | Tiedote

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat kehittämässä lupaavaa uutta menetelmää hevosten tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) diagnosoinnin tueksi. Tietoisuus IBD:n yleisyydestä sekä ihmisillä että eläimillä on kasvanut viime vuosikymmeninä ja tehokkaiden ja kohtuuhintaisten diagnostisten menetelmien tarve on tullut yhä kiireellisemmäksi. Tutkimus on ensimmäinen, joka vahvistaa yhteyden suolistomikrobiston koostumuksen ja kroonisten IBD-muotojen välillä hevosilla.