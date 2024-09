Oma Häme tehostaa käyttötalouden tasapainottamista

Päätöksen taustalla on taloudellinen tilanne, jossa tilinpäätösennusteen mukaan alijäämä on kasvanut huolestuttavasti. Ennusteen mukaan alijäämä on 81,7 miljoonaa euroa, mikä on 16,4 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Näiden toimenpiteiden avulla Oma Häme pyrkii vähentämään alijäämän kasvua vielä loppuvuoden aikana.



Loppuvuonna toteutetaan vain välttämättömät ja kokonaistaloudellisesti järkevät rekrytoinnit





Uudet rekrytoinnit jäädytetään hyvinvointialueella 12. syyskuuta alkaen loppuvuoden ajaksi 31. joulukuuta asti. Päätöksellä odotetaan saavutettavan 1,5 miljoonan euron säästöt. Käynnissä olevat rekrytointiprosessit saatetaan pääsääntöisesti loppuun, mutta niiden jatkaminen edellyttää rekrytointien välttämättömyyden arviointia. Tarvittavat uudet rekrytoinnit, jotka koskevat välittömästi potilaiden tai asiakkaiden terveyttä, henkeä ja hoidon tai palvelun toteuttamista, hyväksytään loppuvuoden aikana toimialajohtajan päätöksellä. Sama koskee kokonaistaloudellisesti välttämättömiksi arvioituja rekrytointeja.