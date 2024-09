Aluehallintovirastot muistuttavat – pidetään huolta marjametsistämme ja huolehditaan koirien loishäädöstä

Ekinokokit ovat heisimatoihin kuuluvia loisia, jotka tarttuvat lihansyöjiin, kuten koiriin, susiin ja kettuihin. Näiden loisten aiheuttama tauti, ekinokokkoosi, on ihmiselle vaarallinen ja syntyy, kun ihminen saa tartunnan toukkamuodoista. Loisten elämänkiertoon kuuluu petoeläin pääisäntänä ja kasvinsyöjänisäkäs väli-isäntänä, kuten lammas, nauta tai myyrä. Ihminen voi saada tartunnan samalla tavoin kuin väli-isäntäeläimet.

Suomessa ei tällä hetkellä esiinny Echinococcus multilocularis -heisimatoa (myyräekinokokki). Baltian maissa, Ruotsissa ja Tanskassa tätä heisimatolajia kuitenkin jo esiintyy. Keski-Euroopassa loinen on paikoin yleinen ketuissa. Suomessa on tavattu ainoastaan E. canadensis -lajia eli hirviekinokokkia. Ihminen voi saada tartunnan loista kantavan pääisännän, kuten koiran ulosteesta tai sen ulosteen saastuttaman veden tai elintarvikkeiden välityksellä. Lisäksi ihmiset voivat saada tartunnan myös ekinokokkia kantavan koiran, ketun tai supikoiran turkkiin tarttuneista madon munista.

Koirat voivat saada ekinokokkoosin syömällä saastuneita väli-isäntiä, kuten myyriä. Kun koira on saanut tartunnan, se voi levittää loista ympäristöönsä, mukaan lukien marjametsät. Tämä tarkoittaa, että luonnonmarjojen poimiminen voi muuttua vaaralliseksi, jos omistajat eivät huolehdi koiransa loishäätölääkityksestä. Samalla voi vaarantua koiran lähiympäristön ihmiset, muut koirat ja kissat.

Heisimatoihin tehoava lääkitys koirille on helppo ja tehokas tapa estää tartunnan leviäminen. Se suojelee sekä lemmikkejä että ihmisiä, ja mahdollistaa mm. turvallisen marjastuksen luonnossa.

Kun koira matkustaa, tulee sillä olla mikrosiru asennettuna, asianmukaiset asiakirjat (lemmikkieläinpassi), ja niissä asianmukaiset merkinnät muun muassa raivotautirokotuksesta, loishäätölääkityksestä sekä tarvittaessa muistakin tutkimuksista, kuten raivotautivasta-aineista. Jos matkustuksen luonne on kaupallinen (koira ei matkusta omistajan kanssa tai tarkoituksena on koiran siirto uudelle haltijalle), vaaditaan matkustavalta koiralta lisäksi, että eläinlääkäri on tehnyt koiralle terveystarkastuksen ja myöntänyt sille terveystodistuksen (nk. traces-todistus). Loishäätölääkitys hieman ennen Suomeen palaamista on monista maista pakollinen, ja siitä tulee olla eläinlääkärin merkintä passissa.

Suomessa tutkitaan vuosittain 300–500 kettua ja supikoiraa myyräekinokokin varalta, jotta voidaan todistaa tautivapaus Euroopan unionissa, ja suojella ihmisten ja eläinten terveyttä sekä mm. marjametsiä. Suomeen saapuville tai palaaville koirille vaaditaan heisimatoihin tehoava lääkitys.