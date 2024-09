SuPerin Inberg: Teknologiaa ei saa sisällyttää vanhustenhoidon henkilöstömitoitukseen

Mikäli henkilöstömitoitusta lasketaan vuoden 2025 alusta 0,65:stä 0,6:een, tulee jo sillä olemaan negatiivisia vaikutuksia hoitotyöntekijöiden fyysiseen ja psykososiaaliseen kuormitukseen, työ- ja asiakasturvallisuuteen sekä hoidon laatuun. - Jos olemassa olevat teknologiset ratkaisut vähentävät henkilöstön määrää 1.7.2025 alkaen entisestään, ovat vaikutukset katastrofaaliset, Inberg kertoo. - SuPer suhtautuu myönteisesti teknologian käyttöön vanhustenhoidossa, mutta se ei saa vaikuttaa henkilöstön vähimmäismitoitukseen.

Tutkimusten mukaan sote-henkilöstö voi jo nyt kaikista heikoimmin perusterveydenhuollon vuodeosastoilla, vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ja kotihoidossa, kun tarkastellaan henkilöstön määrää, kuormittumista ja halukkuutta hakeutua muille aloille.

SuPer on huolissaan muutoksen tiukasta kokonaisaikataulusta sekä annetusta aikataulusta vaikuttavuusarvioinnin toteuttamiseksi. Tarvitaan näyttöön perustuvaa tietoa teknologisista ratkaisuista, jotka vaikuttavat henkilöstön kuormittavuutta vähentävästi. Tällä hetkellä sellaista tietoa ei ole olemassa. - Ilman vaikuttavuusarviointia tätä ei voida toteuttaa, Inberg sanoo.

Tutkimustietoa on kerättävä niistä paikoista, joissa teknologisia ratkaisuja jo käytetään, esim. miten se on vaikuttanut pitkällä aikavälillä. Havainnollistavan tutkimustiedon lisäksi pelkkä teknologiayrityksen tai työnantajan raportointi ei riitä; tarvitaan myös hoitotyöntekijöiden, asiakkaiden ja omaisten palautteita. Lisäksi on käynnistettävä kokeilupilotit työpaikoilla uusien teknologioiden käyttöönoton arvioimiseksi ja kehittämiseksi. - Arvioinnin on siis tapahduttava työpaikoilla, Inberg kertoo.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, p. 040 705 9115

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.