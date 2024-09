Suomussalmen Erkkilä ja Sissilinna Kajaanissa saivat Viisikanta-rakennussuojelupalkinnot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunnat valitsivat tämän vuoden palkintojen saajat keväällä toteutettujen katselmusten perusteella. Kainuun alueella toimikunnat päätyivät palkitsemaan kaksi kohdetta.

Vuoden 2024 Kainuun Viisikanta-palkinnot myönnettiin Suomussalmen Ruhtinansalmen kylässä sijaitsevalle Erkkilän päärakennukselle alkuperäisessä asussa säilytetyn rakennuksen esimerkillisestä restauroinnista sekä Kajaanin kaupungille kaupunginteatterin käytössä olevan Sissilinnan perinteitä kunnioittavasta rakennuksen perusparannuksesta ja kaupunkikuvan säilyttämisestä.

Alun perin vuodesta 1990 lähtien jaettu Viisikanta-palkinto oli Oulun läänin rakennussuojelupalkinto. Läänien lakkauttamisen myötä siitä tuli Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rakennussuojelupalkinto.

Palkinto käsittää rakennuksen omistajille luovutettavan kunniakirjan ja mitalin. Yksilöllistä, käsityönä taottua mitalia on tarkoitus säilyttää rakennuksessa näkyvällä paikalla mahdollisista rakennuksen omistajanvaihdoksista huolimatta.

Viisikanta-rakennussuojelupalkinto voidaan jakaa seuraavin perustein:

Alkuperäisessä asussa säilytetty rakennus tai pihapiiri. Esimerkillinen restaurointi, ympäristön hoito tai korjaustyö.

Perinteitä kunnioittava rakennuksen perusparannus tai käyttötarkoituksen muutos.

Perinteitä kunnioittava rakennetun ympäristön, perinnemaiseman tai kaupunkikuvan säilyttäminen tai perusparantaminen.

Erityisen hyvin perinteisen rakennuskulttuurin ja ympäristön huomioon ottava yleis- tai asemakaava

Muu taho / teko, joka on merkittävästi edistänyt rakennetun ympäristön säilyttämistä.

Kainuun alueella palkintoja ovat aiempina vuosina saaneet esimerkiksi Kajaanin Raatihuone, Paltaniemen kuvakirkko, Paltaniemen entinen pappila, Aarreniemen huvila, Kajaanin kirkko, Ensilän pihapiiri, Seppälän Impilinna, Hyrynsalmen vanha asema, Paltamon kirkko ja Tuomaalan tila.

Vuonna 2024 palkittujen kohteiden kuvaukset

Erkkilän päärakennus

Vuoden 2024 Viisikanta-palkinto, mitali numero 78, myönnettiin Suomussalmen Ruhtinansalmen kylässä sijaitsevalle Erkkilän päärakennukselle alkuperäisessä asussa säilytetyn rakennuksen esimerkillisestä restauroinnista.

Erkkilän päärakennus on rakennettu vuonna 1945 samalla paikalla sijainneen, partisaani-iskussa palaneen rakennuksen paikalle. Se on alun perin ollut vakituisessa asuinkäytössä, mutta nykyisin se toimii vapaa-ajanasuntona. Rakennuksessa ei ole sähköjä eikä vesijohtoa. Sijainti on suhteellisen syrjäinen lähellä valtakunnan rajaa.

Erkkilä on ollut aina saman suvun omistuksessa ja nykyisin sen omistaa Suomussalmelta kotoisin oleva, Etelä-Suomessa asuva Salla Moilanen. Moilasen perhe on kunnostanut rakennusta perinteisin menetelmin ja halunnut säilyttää paikan alkuperäisen tunnelman.

Kun päärakennuksen kunnostus alkoi, oli rakennus pahoin painunut ja alimmat hirsikerrat olivat jo osittain vajonneet maan sisään. Kunnostustöissä maata on muotoiltu rakennuksen seinustoilta, rakennusta on nostettu ja alimmat hirsikerrat on uusittu. Korjaustöissä käytetty puutavara on tehty oman metsän puista. Myös kamareiden lattiat on uusittu korjaustöiden yhteydessä. Omistajaperhe on ollut mukana eri työvaiheissa oppimassa restaurointia, jotta he voisivat itse kunnostaa myöhemmin myös pihapiirin muita rakennuksia.

Kohteen omistaja: Salla Moilanen (yhteystiedot tarvittaessa Kainuun Museon rakennustutkijalta).

Sissilinna

Vuoden 2024 Viisikanta-palkinto, mitali numero 79, myönnettiin Sissilinnalle perinteitä kunnioittavasta rakennuksen perusparannuksesta sekä perinteitä kunnioittavasta kaupunkikuvan säilyttämisestä.

Sissilinna on rakennettu vuonna 1925 Suojeluskuntapiirin esikuntarakennukseksi. Julkisivun on suunnitellut arkkitehti Annikki Paasikivi ja pohjapiirustukset insinööri E. Ikäheimo. Kajaanin keskustassa Asemakadun varressa sijaitseva rakennus edustaa 1920-luvun klassismia ja on maakunnallisesti arvokas. Se on osa Asemakadun maakunnallisesti arvokkaiden rakennusten kokonaisuutta ja suojeltu sr-10-merkinnällä. Rakennuksella on ollut vuosien varrella monenlaista käyttöä. Se on toiminut mm. päiväkotina ja kotiteollisuuskouluna, ja alkuajoista tähän päivään saakka rakennuksessa on ollut tiloja myös partiolaisten käytössä. Kajaanin kaupunginteatterin lavastamo tuli rakennukseen vuonna 1979 ja vuodesta 2000 alkaen rakennus on ollut Kajaanin kaupunginteatterin käytössä näyttämönä.

Sissilinnassa on tehty laaja peruskorjaus vuosina 2021–2022. Korjaustöissä rakennus purettiin lähes rungolle, perustuksia vahvistettiin ja kellaritiloja rakennettiin uusiksi. Rakennuksen ulkoverhous uusittiin kokonaan. Myös tilanjakoa muokattiin paremmin teatterin käyttöön sopivaksi. Historia on näkyvissä korjatussa rakennuksessa mm. siten, että lattiaan on maalattu näkyville vanhojen seinälinjojen ja hormien paikkoja. Muutostöiden suunnittelusta vastasi Laaja Arkkitehdit Pietarsaaresta.

Suojelu: Sr-10

Kohteen omistaja: Kajaanin kaupunki (Kajaanin kaupunginteatterin hallintopäällikkö-tuottaja Anja Lappi-Hautamäki p. 040 5028647, Rakennuttajapäällikkö Henri Summanen p. 044 7100496), Asemakatu 6, Kajaani.