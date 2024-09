Miina Supisen Kultainen peura on täynnä mystiikkaa, rakkautta, huumoria ja menneisyyden lumoa

Guinness World Records juhlii 70-vuotisjuhlavuottaan uudella ennätyskirjalla – mukana suomalaisiakin huippusuorituksia 12.9.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudessa Guinness World Records 2025 -kirjassa on mukana 2 115 hämmästyttävää ennätystä ympäri maailmaa, ja niistä yli 80 prosenttia on täysin uusia tai uutuusteokseen päivitettyjä. Ennätyshakemuksia saatiin kuluneena vuonna jopa 57 000 hakijalta. Mukana on myös uusia kiinnostavia suomalaisennätyksiä esimerkiksi pelien ja keppihevosten maailmasta.