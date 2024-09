Kutsu medialle: Miten nuori jalkapalloilija voi valmistella urapolkuaan ammattimaisemmin?

Aika: keskiviikkona 18.9. klo 17.00 alkaen: seminaariosuus alkaa klo 17.30 ja päättyy klo 19:ään mennessä.

Paikka: OP Ryhmän pääkonttori, Gebhardinaukio 1, suuri auditorio.

Ohjelma:

HJK:n naisten joukkueessa pelaava Tuuli Enkkilä ja Academic Workin toimitusjohtaja Timo Koiso-Kanttila keskustelevat teemalla Opiskele opiskeluntaito muun muassa siitä, miksi toisen asteen opinnot kannattaa hoitaa pois alta ja millaista on opiskella jalkapallouran ohella.

Pitkän uran ulkomailla tehnyt ex-jalkapalloilija Markus Halsti ja OP Uusimaan myyntijohtaja Otto-Pekka Jurvainen pureutuvat siihen, miten junioripelaaja voi käyttää rahaa viisaasti ja miten kannattaa säästää ja sijoittaa, jos jalkapalloura lähtee lentoon.

Tapahtuman moderoi ex-jalkapalloilija Hanna Ruohomaa. HJK:n akatemiajoukkueiden nuoret pelaajat ovat lähettäneet etukäteen kysymyksiä heitä askarruttavista asioista. Tilaisuus on osa HJK:n akatemiapelaajien syksyn ohjelmaa, ja myös heidän vanhempansa on kutsuttu mukaan tilaisuuteen.

Tilaisuuden päätyttyä median edustajilla on mahdollista haastatella sekä paikalla olevia asiantuntijoita että junioripelaajia. Tähän on varattu aikaa klo 19.30:een asti. Haastattelut onnistuvat myös etäyhteyksin, jos siitä sovitaan etukäteen.

Ilmoittautuminen:

Jos haluat saapua paikalle tilaisuuteen OP Vallilaan, ilmoittaudu 17.9. klo 16:een mennessä HJK:n viestintään Tasja Salinille: tasja.salin@hjk.fi, 0505348244. Lisätietoja antaa myös Juho Hirvonen, juho.hirvonen@hjk.fi, 0403558967.

Livestriimi ja tallenne:

Mikäli et pääse paikalle, mutta haluaisit seurata tilaisuutta, meillä on myös tarjolla suora lähetys YouTubessa HJK TV -kanavalla. Lisäksi jälkikäteen on saatavilla tallenne tapahtumasta. Voit katsoa liven ja tallenteen tästä: https://youtube.com/live/sUBkXv5Jwgs