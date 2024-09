Save the date: Tervetuloa Tyks Kompassisairaalan mediatilaisuuteen

Tanssikummien Tanssiinkutsulla positiivisia kokemuksia ikääntyneiden palveluasumisessa Paraisilla ja Raisiossa 13.9.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

Varhan ikääntyneiden palvelut on mukana Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Hyvän työn ohjelman Työnjakopilotissa, jossa tarkoituksena on hyödyntää kulttuurikoulutettuja ikääntyneiden palveluiden asumisyksiköiden henkilöstömitoituksessa. Hankkeen tavoitteena on kokeilla kulttuurialan koulutettujen henkilöiden työllistymistä asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta tukeviin tehtäviin iäkkäiden palveluissa. Yhteisötaiteilija vahvistaa asukkaiden ja asiakkaiden nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemusta.