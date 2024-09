Varsinaissuomalainen viestintäteko -tunnustus Carita Varjoselle

SHIFT Events Oy:n toimitusjohtaja Carita Varjonen on tämänkertaisen varsinaissuomalainen viestintäteko -tunnustuksen saaja. Tunnustuksen myöntää joka toinen vuosi Turun kauppakamarin viestintä- ja markkinointivaliokunta, johon kuuluu yli 40 alan tekijää Varsinais-Suomen alueelta. Tunnustuksella haluttiin huomioida tänä vuonna erityisesti taho, joka on vaikuttanut seudun elinkeinoelämään viestinnän ja markkinoinnin keinoin rohkealla tavalla.

”Varjonen on aktiivinen viestijä useissa kanavissa, ja hän ymmärtää viestinnän ja markkinoinnin merkityksen myös sidosryhmäyhteistyössä. Hän on rohkea, positiivinen ja luotettava viestijä, jonka kanssa on helppo asioida ja keskustella joskus hankalistakin kysymyksistä”, todetaan perusteluissa.

”Hän elää sydämellään mukana tekemässään työssä.”

Carita Varjonen on toiminut pitkään lukuisissa markkinoinnin ja myynnin tehtävissä Varsinais-Suomen seudulla. Hän on työskennellyt mm. jalkapalloseura FC Interissä. Nykyisiin tehtäviinsä hän siirtyi Teknologiakiinteistöstä viime vuonna. Siellä hänen vastuullaan on ollut muun muassa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki. Yritystapahtuma SHIFT Business Festivalin hän uudisti nopeasti uudelle tasolle, ja tapahtumassa vieraili keväällä yli 2000 kävijää.

”Haluamme palkinnollamme kiittää ja osoittaa tunnusta markkinoinnin ja viestinnän osaajalle. Elinkeinoelämän ja yritysten markkinoinnilla ja viestinnällä on suunnaton arvo seudun veto- ja pitovoimassa. Vaikuttavuus ei synny itsestään, ja ilman markkinointiviestintää moni asia jäisi huomaamattomaksi”, painottaa valiokunnan puheenjohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja Anne-Maarit Itänen ÅU Media Ab:stä.

"Olen todella otettu ja kiitollinen tästä tunnustuksesta. Kaikki, mihin ryhdyn, on sellaista, mihin aidosti uskon, ja haluan aina heittäytyä täysillä mukaan”, Varjonen korostaa.

”Viestinnän ja markkinoinnin avulla voimme vaikuttaa ja rakentaa vahvoja yhteyksiä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan välillä. Erityisesti tämän alueen elinvoimaisuuden edistäminen on ollut sydäntäni lähellä jo pitkään. SHIFT Business Festivalin kautta olemme pyrkineet tarjoamaan alustan, joka tuo yhteen innovatiivisia yrityksiä, ja jossa markkinoinnilla ja viestinnällä on ollut keskeinen rooli kasvun tukemisessa."

"Minulle työ ei ole vain työtä, vaan se on osa elämääni – tapa olla, vaikuttaa ja jättää tunnejälki. Uskon, että avoin ja rohkea viestintä voi tuoda ihmiset ja ideat yhteen tavalla, joka todella muuttaa asioita. On ollut ilo olla mukana luomassa tilaisuuksia, joissa yritykset voivat löytää uusia yhteistyökumppaneita ja kehittää liiketoimintaansa. Kiitos tunnustuksesta, ja suurkiitos kaikille, joiden kanssa olen saanut työskennellä vuosien varrella!"

Tunnustus jaettiin Turun kauppakamarin valiokuntien yhteisessä syysstartissa 16.9.2024 Sigyn-salissa.