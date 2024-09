159. Etelä-Suomen alueellinen maanpuolustuskurssi käynnistyy Haminassa

Alueellisia maanpuolustuskursseja on järjestetty 1960-luvulta lähtien. Tänä syksynä järjestetään neljä viikon mittaista peruskurssia, joista 16.9.2024 Haminassa käynnistyvän kurssin järjestysnumero on 159. Loka- ja marraskuussa järjestetään kurssit 160–162. Vallitseva turvallisuustilanne on selkeästi lisännyt parin viime vuoden ajan kursseille osallistuvien henkilöiden motivaatiota, ja maanpuolustuskursseille onkin riittänyt hakijoita.

Kurssien osallistujat edustavat kuntia, hyvinvointialueita, muita viranomaisia sekä huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden kannalta keskeisiä elinkeinoelämän ja järjestökentän toimijoita. Syksyllä järjestettäville kursseille valitut osallistujat ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Uudenmaan alueilta. Tämän vuoden kursseille osallistujaesitykset on tehty syksyllä 2023.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist kuvaa nykyistä turvallisuustilannetta tulevan maanpuolustuskurssin kynnyksellä seuraavasti: ”Suomi on astunut uuteen aikakauteen turvallisuus- ja ulkopolitiikassa. Liittyessämme puolustusliitto Natoon 1,5 vuotta sitten olemme nyt osa sen turvajärjestelmää, mutta samalla meillä on velvollisuus osallistua liittolaistemme puolustamiseen. Suomen turvallisuuden peruspilareina toimivat yhä vahva maanpuolustus ja yhteiskunnan kriisinkestokyky. Kokonaisturvallisuutemme ei kuitenkaan nojaa pelkästään Nato-jäsenyyteen tai sotilaalliseen maanpuolustukseen, vaikka niiden rooli valtakunnan rajojen suojelussa on merkittävä. Kestävän kokonaisturvallisuuden edellytyksenä on laaja-alainen yhteistyö, johon osallistuvat niin viranomaiset, elinkeinoelämä, järjestöt kuin kansalaisetkin, varmistaen yhteiskunnan tärkeimpien toimintojen jatkuvuuden – kaikissa olosuhteissa.”

Kurssien rakenne ja osallistujaryhmät perustuvat kokonaisturvallisuuden viitekehykseen ja Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan ohjeistukseen. Kurssien aikana käsitellään muun muassa Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, kokonaisturvallisuuden eri alojen valmiutta sekä alue- ja paikallistason varautumista yhteiskunnan häiriötilanteisiin, suuronnettomuuksiin sekä sotilaallisiin uhkatilanteisiin. Kurssien luennoilla käsitellään myös julkisen talouden näkymiä ja haasteita, digitaalista yhteiskuntaa ja kyberturvallisuutta, sivistystoimen varautumista sekä terveydenhuollon varautumista ja häiriötilannevalmiutta.

Aluehallintoviraston järjestämät alueelliset maanpuolustuskurssit vahvistavat osaltaan yhteiskunnan keskeisten toimijoiden henkilöstön osaamista kokonaisturvallisuudesta ja yhteiskunnan rakenteista sekä valmiutta yhteistoimintaan häiriötilanteissa etenkin alueellisesta näkökulmasta.

Peruskurssien lisäksi aluehallintovirasto järjestää jatkokursseja jo alueellisen kurssin käyneille henkilöille ja teemoitettuja erikoiskursseja. Tämän kevään ensimmäinen erikoiskurssi järjestettiin tammikuussa Kaartin jääkärirykmentin kanssa finanssialalle. Toukokuussa järjestettiin sivistys- ja opetustoimelle suunnattu erikoiskurssi yhteistyössä Panssariprikaatin kanssa.

”Kurssien yhtenä tavoitteena on luoda ja syventää verkostoja, joiden myötä kynnys yhteistyöhön madaltuu. Yhteiskunnan eri häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden välisen yhteistyön tulee olla tiivistä ja mahdollisimman joustavaa”, kertoo pelastusylitarkastaja Eemil Stigman Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kurssien kutsu perustuu yleensä työnantajan tai yhteisön esitykseen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston kursseille osallistuu vuosittain noin tuhat organisaatioiden avainhenkilöä.

Lue lisää alueellisista maanpuolustuskursseista blogikirjoituksistamme:



