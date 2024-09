Suomen rannikolla on käynnissä merilämpöaalto

Syyskuun ensimmäisestä viikosta alkaen koko Suomen rannikolla on ollut käynnissä vähintään kohtalainen lämpöaalto. Ensin Suomenlahden ja nyt myös Perämeren lämpötilaa mittaavilla poijuilla lämpöaalto on tunnistettu voimakkaaksi.

Erityisesti Suomenlahden aaltopoijun ja Harmajan lämpötilamittaukset erottuvat selvästi asemien pitkästä mittaushistoriasta. Kummallakin asemalla on kuluvan viikon aikana mitattu syyskuun korkeimpia lämpötiloja noin 30-vuotiseen mittaushistoriaan verraten. Keskimääräiset päivälämpötilat ovat olleet yli viisi astetta keskiarvoa korkeampia, ja aiemmin mitatut maksimilämpötilat ovat ylittyneet 1–2 asteella.

“Nyt havaittava merellinen lämpöaalto on kuluvan vuoden toinen. Ensimmäinen lämpöaalto havaittiin touko-kesäkuun vaihteessa. Itämeren lämpötilojen puolesta kesäkausi on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen pitkä, kun verrataan 30-vuotisiin aikasarjoihin”, kertoo väitöskirjatutkija Veera Haapaniemi Ilmatieteen laitokselta.

Uusi työkalu edistää ymmärrystä meriluonnon muutoksista

Suomen rannikon merellisiä lämpöaaltoja voidaan tarkastella täysin uudella tavalla: Ilmatieteen laitoksella kehitetty työkalu tunnistaa ja luokittelee merelliset lämpöaallot voimakkuuden mukaan.

Työkalu edesauttaa meriluonnon kannalta merkittävien lämpötilamuutosten tunnistamista ja niiden vaikutusten tarkastelua. Lämpötilamuutoksilla on moninaiset vaikutukset biogeokemiallisiin prosesseihin, joista näkyvimpiä esimerkkejä ovat leväkukinnat ja korvameduusojen esiintyminen rannikolla.

Työkalun avulla on mahdollista saada päivittäinen arvio Itämeren lämpöaaltojen tilanteesta. Se vertaa reaaliaikaisia havaintoja tausta-aineistoon vuosilta 1991–2020. Mikäli havaittu lämpötila pysyttelee tuon ajanjakson harvinaisimman kymmenen prosentin raja-arvon yläpuolella viitenä peräkkäisenä päivänä, on käynnissä lämpöaalto. Tapahtumat luokitellaan neliportaisella asteikolla sen mukaan, kuinka suuri lämpötilapoikkeama on. Koska havaintoaineisto on useilta asemilta lyhyt, hyödynnetään lämpöaaltojen luokittelemisessa uusanalyysiä. Uusanalyysi on fysikaalinen malli, joka on havaintojen avulla säädetty mahdollisimman tarkaksi.

Uimalämpötilojen arviointiin työkalua ei ole tarkoitettu, sillä sen tarkastelemat lämpötilapoijut sijaitsevat etäällä rantaviivasta.



Työkalun kehitys on osa kansainvälistä ObsSea4Clim-projektia, jossa kehitetään menetelmiä merellisten havaintojen hyödyntämiseen merten ja ilmaston tilan arvioinnissa. Ilmatieteen laitoksen tutkijat osallistuvat hankkeessa poikkeuksellisten lämpötilojen ja merijään muutosten analysointiin.