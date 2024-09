Mediakutsu: Koulutus addiktiosta toimittajille ja viestijöille 8.10. klo 9-11.30

Aika: Tiistai 8.10.2024 klo 9-11.30

Paikka: Zoom

Mitä jokaisen toimittajan tai viestijän on tärkeää tietää riippuvuuksista? Missä media menee helposti mönkään ja luo jopa virheellisiä mielikuvia, kun se kertoo päihteiden ongelmakäytöstä? Miten välttää joutumasta riippuvaisen haastateltavan huiputtamaksi? Tervetuloa hiomaan tiedot, käsitteet ja perusymmärrys kuntoon!

Koulutus tarjoaa journalismin ja viestinnän ammattilaisille työkaluja ammattitaitoiseen, vastuulliseen ja laadukkaaseen raportoimiseen päihdeasioista. Riippuvuuden perusteiden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää aivan jokaiselle toimittajalle, sillä ne koskettavat koko yhteiskuntaa, työelämää, politiikkaa, viihdettä ja urheiluakin.

Käymme läpi esimerkiksi seuraavia asioita: Mitä ovat addiktio ja riippuvuussairaus? Miten ne ilmenevät käytännössä ja joskus salakavalasti myös haastatteluissa journalismin eri osa-alueilla? Miten välttää tavallisimmat virheet ja sudenkuopat haastattelukysymysten laadinnassa, jutun kerronnassa ja sanavalinnoissa?

Käsittelemme myös journalismin vaikutuksia addiktioihin liittyvään häpeään ja leimautumiseen. Miten toimittaja voi työssään olla lisäämättä niitä? Kuinka uutisoida päihteitä käyttävistä ihmisistä todenmukaisesti ja eettisesti? Millaiset käsitteet ovat pulmallisia ja miksi?

Tilaisuuden järjestää Myllyhoitoyhdistys, joka on sitoutumaton riippuvuuksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. Kouluttajina ovat riippuvuusasiantuntija Juha Lantz ja Myllyhoitoyhdistyksen viestintäpäällikkö Johanna Pohjola. Tilaisuus järjestetään Zoom-webinaarina, ja se on suunnattu journalismin ja viestinnän ammattilaisille ja opiskelijoille. Koulutus on osallistujille maksuton. Tilaisuus tallennetaan, ja tallenne lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautumiset sunnuntaihin 6.10. mennessä: https://link.webropol.com/ep/media2024

Lämpimästi tervetuloa!