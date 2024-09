Kokoomuksen Sirén: SDP:n Berg maalaa perusteettomia uhkakuvia paikallisen sopimisen uudistamisesta

Berg totesi tiedotteessaan, että suomalaiset yritykset eivät tosiasiassa ole olleet eriarvoisessa asemassa paikallisen sopimisen mahdollisuuksien osalta, koska ne ovat voineet järjestäytymällä saada samat oikeudet käyttöönsä. Sirénin mukaan tämä on osoitus SDP:n ikuisesta käsikynkästä ammattiliittojen kanssa.

”Tosiasia on, että lainsäädäntö on tähän mennessä rajoittanut paikallista sopimista niissä yrityksissä, jotka eivät ole järjestäytyneet. Yhdistymisvapaus on Suomen perustuslaissa turvattu oikeus, eikä yrityksiä tai niiden työtekijöitä pitäisi pakottaa järjestäytymään yhtäläisten oikeuksien saamiseksi” edustaja Sirén toteaa.

Bergin mukaan paikallisen sopimisen laajentamisella tavoitellaan vain työehtojen heikentämistä, eivätkä puheet työantajien ja työntekijöiden yhteisestä edusta pidä paikkaansa. Sirén torjuu nämä väitteet.

”Paikallisen sopimisen keskeisenä tavoitteena on tuoda työpaikoille joustavuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksissä pystytään nopeammin ja ketterämmin mukautumaan yrityksen tilanteessa ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Sekä parempiin että huonompiin muutoksiin. Vaikeissa tilanteissa tällä tavalla voidaan välttyä esimerkiksi lomautuksilta ja irtisanomisilta. Olennaista on, että työntekijät ja työnantajat yhdessä tunnistavat oman työpaikkansa tilanteen ja pystyvät yhdessä sopimaan tarvittavista ratkaisuista. Tämä on molempien osapuolten etu” edustaja Sirén korostaa.

Sirén pitää myös turhana Bergin suorittamaa pelottelua uudesta työntekijöiden valitsemasta luottamusvaltuutetusta.

”Vaatimus luottamusmiehestä paikallisen sopimuksen osapuolena on muodostanut konkreettisen esteen sopimiselle järjestäytymättömissä yrityksissä, joissa harvoin on valittuna luottamusmiehiä. Kaikki työntekijät eivät syystä tai toisesta halua järjestäytyä ja tätä perustuslain turvaamaa oikeutta on kunnioitettava. Luottamusvaltuutetun myötä sopiminen on jatkossa yhdenvertaisesti mahdollista kaikille työntekijöille”, Sirén sanoo.

”Luottamusvaltuutetun suoja on luottamusmiestä vastaava ja työnantajan on edistettävä luottamusvaltuutetun osaamiseen ja työpaikan toimintaympäristön tuntemukseen liittyviä valmiuksia siinä määrin kuin se on tarpeen henkilöstön edustajan tehtävän hoitamiseksi. On myös muistettava, että paikallinen sopiminen on jatkossakin mahdollista vain työehtosopimusten asettamissa rajoissa”, Sirén jatkaa.

Sirén pitää myönteisenä SDP:n tukea hallituksen hankkeelle henkilöstön hallintoedustuksen vahvistamisesta, joka toteutetaan vastinparina paikallisen sopimisen laajentamiselle.

”Toivon, että pelottelun sijasta SDP osoittaisi tukensa muillekin hallituksen maltillisille uudistuksille, joilla suomalaista työelämää viedään eteenpäin rohkeasti, mutta vastuullisesti. Vastakkainasettelun sijasta tulisi muistaa, että suomalainen työntekijä ja työnantaja ovat samalla puolella. Paikallisen sopimisen uudistaminen ja henkilöstön hallintoedustuksen vahvistaminen tulevat lisäämään osapuolten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä entisestään”, Sirén päättää.