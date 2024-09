Hitachi Energyn HyFlex™-vetygeneraattori ensiesittelyssä Suomessa – vedystä sähköä kaikkialle missä sähköä tarvitaan

Hitachi Energy ensiesitteli vetykäyttöistä HyFlex™-generaattoria Suomen johtavan konevuokraamon Ramirentin konevuokraamolla Helsingin Suutarilassa. Demonstraatiossa HyFlex™-demoyksikkö tuotti vedystä sähköä. HyFlex™ on suuritehoisimpia vetygeneraattoreita, joita on esitelty Suomessa.

Vetygeneraattorit ovat kestävän kehityksen vaihtoehto dieselgeneraattoreille, joita on laajalti käytössä rakennustyömailla, tapahtumissa, kaivoksissa ja datakeskuksissa sekä tuulivoimatyömailla. Vetykäyttöinen generaattori soveltuu myös sähköajoneuvojen lataukseen paikoissa, joissa verkkovirtaa ei ole saatavilla sekä sähkön ja lämmönlähteeksi aluksiin ja rakennuksiin.

HyFlex™ on Hitachi Energyn vedystä sähköksi -ratkaisu, joka tuottaa ainoastaan sähköä, käyttökelpoista lämpöä ja vettä. Yhden megawattitunnin (MWh) sähköenergian tuottamiseen HyFlex™ kuluttaa noin 70 kilogrammaa vetyä. Sähköä tuotetaan Hitachi Energyn teknologiakumppanin PowerCell Groupin toimittamissa polttokennoissa vedyn ja hapen välisen kemiallisen reaktion avulla. Koska minkäänlaista palamista ei tapahdu, ei myöskään haitallisia päästöjä synny. HyFlex™ on myös lähes äänetön ja hyvin skaalautuva sisältäen korkean hyötysuhteen polttokennot, edistyneen tehoelektroniikan sekä älykkään ohjausjärjestelmän.

”Teknologiademonstraatiomme Ramirentin kanssa on erinomainen esimerkki kumppanuuksien, teknologiakehityksen ja innovaatioiden merkityksestä. Matka kohti hiilineutraalia energiatulevaisuutta tehdään yhteistyöllä ja olemme erittäin iloisia siitä, että saimme mahdollisuuden esitellä kestävän kehityksen HyFlex™-vaihtoehtomme sähköistykseen ensimmäistä kertaa Suomessa. Teknologia avaa täysin uudenlaisia mahdollisuuksia monille toimialoille, joissa kytkeytyminen sähköverkkoon on vaikeaa ja usein jopa mahdotonta”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energystä sanoo.

”Olemme ylpeitä saadessamme isännöidä Hitachi Energyn uuden HyFlex™-vetygeneraattorin ensiesiintymistä Suomen maaperällä. Ramirent on konevuokrausalan suunnannäyttäjä vastuullisuudessa, sillä olemme ainoana toimijana saavuttaneet arvostetun SBTi-validoinnin. Haluamme pysyä kehityksen kärjessä ja tutustua uusiin, tulevaisuuden ratkaisuihin jo varhaisessa vaiheessa, jotta voimme tarjota laajalle asiakaskunnallemme yhä vastuullisempia ja kilpailukykyisempiä vaihtoehtoja. Tämä yhteistyötapahtuma Hitachi Energyn kanssa on vahva osoitus sitoutumisestamme kestävään kehitykseen ja innovatiivisten ratkaisujen edistämiseen”, toteaa Mikael Kämpe, Ramirent Finlandin toimitusjohtaja.

Hitachi Energyllä on kattava ratkaisuvalikoima vihreän vedyn koko arvoketjuun. Vedystä sähköksi -ratkaisujen lisäksi yhtiö toimittaa sähköstä vedyksi (grid-to-stack) -ratkaisuja vedyntuotantolaitosten elektrolyyserijärjestelmiin optimoimaan tehonsyöttöä suurjänniteliitännästä elektrolyyseriin.

Hitachi Energy on toimittanut sähköstä vedyksi -ratkaisun 20 MW:n elektrolyyseriin Ruotsissa ja toimittaa vastaavan ratkaisun P2X Solutionsin 20 MW:n vetylaitokselle Harjavaltaan Suomessa takaamaan parhaan hyötysuhteen, luotettavuuden ja sähkön laadun. Skanska on hyödyntänyt HyFlex-vetygeneraattoria rakennustyömaalla Göteborgin satamassa tuottamaan puhdasta sähköä työmaan latausasemaan.

¹ Vertailuna täydellä kuormituksella toimiva 1 MVA:n dieselgeneraattori kuluttaa noin 225 kg dieseliä ja tuottaa 720 kg CO2-päästöjä tunnissa. Dieselin poltto aiheuttaa myös suuria NOx-, SOx- ja hiukkaspäästöjä. ² https://www.openco2.net/en/co2-converter

Hitachi Energy

Hitachi Energy on globaali teknologiajohtaja, joka edistää kestävän kehityksen mukaista energiatulevaisuutta kaikille. Kehitämme maailman energiajärjestelmää ympäristömyönteisemmäksi, joustavammaksi ja luotettavammaksi. Toimimme yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa kestävän energiatulevaisuuden edistämiseksi – nykyisille ja tuleville sukupolville. Hitachi Energyllä on vahva osaaminen ja kokemus ja vertaansa vailla oleva asennuskanta yli 140 maassa. Palvelemme verkkoyhtiöitä, teollisuutta, liikenne-, datakeskus- ja infrastruktuurialojen asiakkaita. Edistämme energian arvoketjun tehokkuutta ja sähkön saatavuutta kaikille innovatiivisilla teknologioilla ja palveluilla sisältäen yli 150 gigawattia sähköjärjestelmään integroituja HVDC-yhteyksiä. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa mahdollistamme digitaalisen muutoksen, jota tarvitaan nopeuttamaan energiamurrosta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Pääkonttorimme sijaitsee Sveitsissä, ja työllistämme noin 45 000 henkilöä 90 maassa. Liiketoimintamme volyymi on noin 13 miljardia USD.

Hitachi, Ltd.

Hitachi edistää sosiaalista innovaatiotoimintaa luoden kestävää yhteiskuntaa datan ja teknologian avulla. Ratkaisemme asiakkaidemme ja yhteiskuntien haasteita Lumadan IT- ja OT -ratkaisuilla. Hitachi toimii kolmen liiketoimintasektorin mukaisesti: “Digital Systems & Services” - tuemme asiakkaidemme digitaalista muutosta; "Green Energy & Mobility" - edistämme yhteiskuntien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä energia- ja raidejärjestelmien avulla sekä "Connective Industries" - yhdistämme tuotteita digitaaliteknologian avulla ja tarjoamme ratkaisuja eri teollisuudenaloille. Digitaalisuus, vihreys ja innovaatiot ohjaavat meitä, ja tavoittelemme kasvua kehittämällä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Yhtiön liikevaihdot kolmelta liiketoimintasektorilta tilikaudella 2023 (päättyi 31.3.2024) olivat 8,564.3 miljardia jeniä, ja sillä on 573 konsolidoitua tytäryhtiötä ja noin 270 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Lisätietoja Hitachista on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.hitachi.com.

Ramirent

Ramirent on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta, telineitä ja sääsuojausta rakentamiseen, teollisuuteen ja tapahtumiin. Konevuokrauksen liitännäiset palvelutoiminnot, kuten suunnittelu- ja asennus- sekä logistiikkapalvelut, ovat yksi Ramirentin vahvuus. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirent-konserni työllistää 3 000 henkilöä yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Suomessa työskentelee noin 550 ramilaista. Ramirent kuuluu Loxam-konserniin, joka on maailman neljänneksi suurin kone- ja laitevuokraamoalan yritys. www.ramirent.com www.ramirent.fi