Loisto Setlementti 50 vuotta: Jokainen nuori tarvitsee jonkun, jolle puhua

Helsingin Kalliossa pidettyihin festivaaleihin osallistui noin 150 nuorta pääkaupunkiseudulta. Nuoret nostivat tapahtumassa esiin tärkeän viestin: ”Jokainen nuori tarvitsee jonkun, jolle puhua ongelmistaan.”

Festivaali nuorten käsialaa

Rento juhla korosti nuorten omaa aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä. Loiston toimintaan osallistuneet nuoret suunnittelivat tapahtuman itse, mikä takasi, että se oli aidosti heidän näköisensä ja heille mieleinen.

– Tapahtuma heijasti Loiston moninaista nuorten yhteisöä ja arvosti jokaisen nuoren ainutlaatuisuutta. Toimintamme perusta on tehdä sosiaalista nuorisotyötä niin, että nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, kertoo Loisto Setlementin kehittämispäällikkö Marianna Roine.

Juhlassa jokaisella nuorella oli tilaa olla oma itsensä ja osallistua itselleen sopivalla tavalla, esimerkiksi pelaamalla Nintendoa, ohjaamalla työpajaa tai esiintymällä. Hiljainen tila tarjosi mahdollisuuden rauhoittumiseen juhlan hälinässä. Illan kruunasi rap-artisti Hassan Maikalin esiintyminen.

– Oli todella kiva järjestää juhlat. Jokaisen on hyvä nähdä, että nuoret itse pystyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan mahtavia tapahtumia. On upeaa voida välittää muille samaa iloa, jonka on itse saanut kokea, kertovat juhlien järjestäjiin kuuluneet Saabiriin, Gulilke ja Laura. Nuoret ovat osallistuneet Loiston toimintaan Itä-Pasilassa jo vuosia.

Festivaali järjestettiin Loiston Hämeentien tiloissa Kalliossa.

Turvallinen, osallistava kohtaamispaikka

Loisto Setlementin sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä nuorisotyöllä on pitkä ja vaikuttava historia nuorten rinnalla kulkijana Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. 50 vuoden aikana toiminta on tarjonnut turvallisen ja osallistavan ympäristön, jossa nuoret saavat kasvaa, oppia ja ilmaista itseään omalla tavallaan.

Loisto Setlementin toiminta keskittyy eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen esimerkiksi Tyttöjen ja Poikien Talo -toiminnan kautta.

– Loisto Setlementti ry on aina ollut edelläkävijä sosiaalisessa nuorisotyössä, ja juhlavuoden nuorten tapahtuma oli tästä erinomainen esimerkki. Halusimme juhlia juhlavuottamme yhdessä nuorten kanssa ja kiittää heitä kaikesta siitä, mitä he ovat tuoneet yhteisöömme vuosien varrella, toteaa Loisto Setlementin toiminnanjohtaja Kari Ollila.