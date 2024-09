Matinkylässä metroasemalta bussiterminaaliin ja kauppakeskukseen vievät liukuportaat ja hissit poissa käytöstä 23.-27.9.

Telineet on rakennettu kattorakenteiden huoltotöitä varten heinäkuun alussa. Aiemmin ilmoitettu ajankohta 9.-13.9. on siis muuttunut.

Matinkylässä yhteys metrolta kauppakeskuksen suuntaan on kokonaan suljettuna viiden päivän ajan maanantaista perjantaihin 23.-27.9. Lauantaista 28.9. alkaen liukuportaat ja hissi ovat Matinkylässä jälleen normaalisti matkustajien käytössä.

Viiden päivän sulun aikana puretaan pois heinäkuussa alkaneita varsinaisia huoltotöitä varten liukuportaiden yläpuolelle ja hissiauloihin rakennetut rakennustelineet ja pölysuojat. Huoltotöissä on uusittu paloilmaisinjärjestelmä.

Samalla on huollettu myös valaistusta ja tehty toimenpiteitä, jotta valaisimia on jatkossa aiempaa helpompi huoltaa. Telineiden ja suojien avulla liukuportaat ja hissit on pystytty pitämään matkustajien käytössä varsinaisten huoltotöiden aikana.

Säännölliset huoltotyöt ja kunnossapito takaavat aseman luotettavan toiminnan ja turvallisuuden. Huoltotöillä ei ole vaikutusta metroliikenteeseen.

Pääset sulun ajan metroon Matinkylässä toiselta sisäänkäynniltä eli Tynnyritien ja uimahallin puolelta

Bussiterminaalin ja metron käytössä olevan sisäänkäynnin välillä pääsee helpoiten kulkemaan Tynnyritien ja Markkinakadun kautta.

Jos saavut bussilla Matinkylän terminaaliin, pääset metron käytössä olevalle sisäänkäynnille myös kulkemalla saapuvien bussien päätepysäkiltä ovien jälkeen oikealle ulos terminaalista ja jatkamalla Suomenlahdentietä pitkin metron sisäänkäynnille.