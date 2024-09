Auta lapsi hyvien mediasisältöjen pariin ja tue luottamusta oikeaan tietoon

Lasten kohtaama mediaympäristö on yhä moninaisempi ja samalla vaikeampi navigoida. On erilaiset sosiaalisen median kanavat lyhytvideoineen, tekoälyllä tehtyjä syväväärennöksiä ja somevaikuttajia, joista osa levittää esimerkiksi outoja terveysväitteitä. Journalistisen median osuus on kaventunut, mutta samalla sen merkitys luotettavan tiedon vaalijana korostuu.

”Tässä ajassa tarvitaan teos, joka rakentaa ymmärrystä oikean tiedon tarkistamisesta, siitä miten journalistinen media toimii ja mihin yhä voi luottaa”, tietokirjailija ja toimittaja Elina Lappalainen sanoo.

Lastenromaanin muotoon kirjoitettu kolmeosainen tietokirjasarja Tornihuoneen salaseura alkoi viime syksynä osalla taloustaidoista. Nyt vuorossa ovat mediataidot teoksessa Uutisten jäljillä. Ensi vuonna ilmestyvä kolmas osa käsittelee puolestaan politiikkaa ja vaikuttamista. Kyseessä on ainutlaatuinen yhteiskunnallisia teemoja käsittelevä kansalaistaitojen paketti.

Elina Lappalainen on Helsingin Sanomien HS Vision taloustoimittaja. Hän on toiminut lukemista edistävän Lukukeskuksen hallituksessa ja kirjoittanut lapsille tietokirjan myös pelikasvatuksesta: Nyt pelittää! (Tammi 2017). Lasten mediakasvatus on ollut hänelle läheinen teema koko uran ajan.

Lappalainen antaa kolme vinkkiä mediakasvatukseen:

Rajoitusten rinnalle kannustusta hyvään median käyttöön

Kieltämisen sijaan vanhemmat voivat tarjota lasta kiinnostavia mediasisältöjä. Voisiko lapselle tehdä oman lehtitilauksen tai jakaa tunnukset uutismedian sivustolle? Voitteko etsiä yhdessä videoita lapsen harrastuksiin liittyen tai puhua kotona mediasisällöistä, joista lapsi on nyt kiinnostunut?

Epäluulon rinnalle tarvitaan luottamusta

Valeuutiset, tekoälyllä tehdyt syväväärennökset ja somessa pyörivä vihapuhe ovat omiaan ruokkimaan yleistä epäluottamusta kaikkeen. Luottamus ja luotettava tieto ovat kuitenkin demokraattisen yhteiskunnan peruspilari. Voimme auttaa tunnistamaan tarkistettua ja luotettavaa tietoa ja opastaa sen luokse.

Aikuinen, näytä esimerkkiä äläkä piiloudu kännykkään

Lapsi ei tiedä puhelinta katsovasta aikuisesta lukeeko hän uutisia vai roikkuuko somessa. Perinne, jossa katsotaan televisiosta yhdessä iltauutisia ja kommentoidaan yhteiskunnallisia asioita, oli kasvatuksellisesti toimivampi. ”Tiedän perheitä, joissa on alettu taas tilata paperilehteä tämän vuoksi. Aikuinen ei ole vain ruudun takana, vaan lapset näkevät mitä luetaan ja siitä voidaan keskustella”, Lappalainen sanoo.

Teoksen tarinassa esiintyvät henkilöhahmot ovat fiktiivisiä hahmoja, vaikka osa heistä on saanut inspiraatiota elävistä ihmisistä. Esimerkiksi teoksessa esiintyvä tubettaja Joona on ZoneVD-kanavan Joona Leppälä ja tekoälyvideon paljastamisessa auttava John on Helsingin Sanomien faktantarkistaja ja ulkomaantoimittaja John Helin. Heitä on haastateltu teoksen kirjoittamisen aikana.

Uutismedian liitto ja Tammi tekevät yhteistyötä Uutisten viikolla 2025. Osana yhteistyötä on Tornihuoneen salaseura: Uutisten jäljillä -teoksen mediakasvatuksellisen aineiston hyödyntäminen.

Teoksen ilmestymispäivä on 26.9.2024.

Palkittu lasten ja aikuisten tietokirjailija ja Helsingin Sanomien taloustoimittaja Elina Lappalainen on kirjoittanut aiemmin neljä tietokirjaa lapsille: Nakki lautasella (kuvittanut Christel Rönns, 2015), Nyt pelittää (kuv. Jussi Kaakinen, 2017), Ihmeellinen Minna (kuv. Ilona Partanen, 2019) ja Tornihuoneen salaseura -trilogian avaus Rahan jäljillä (kuv. Mitja Mikael Malin, 2023). Lappalainen voitti Tieto-Finlandia-palkinnon esikoisteoksellaan Syötäväksi kasvatetut (Atena 2012).

Helsinkiläinen Mitja Mikael Malin on Lahden muotoiluinstituutista valmistunut graafinen suunnittelija, kuvittaja, sarjakuva- ja pelitaiteilija. Häneltä on julkaistu sarjakuva-albumi Kivet, kannot, tähdet, kuuta (Arktinen banaani, 2021), ja hän on toiminut pelitaiteilijana useissa pelifirmoissa.

