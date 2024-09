Onnistuneen kumppanuuden elementit: Case Makaronilaatikko

Compass Group Suomi tarjoaa vaikuttavan kattauksen laadukkaita ruoka- ja monipalveluita, joista asiakkaan on aina vaivatonta valita vastuullisesti. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt ravintoloissamme tarjottavalle lounaalle ja pakatulle ruoalle Avainlippu-tunnuksen. Raaka-aineiden kotimaisuusasteemme on korkea. Suomessa meitä compassilaisia on noin 3 000 ammattilaista ympäri Suomen palvelemassa asiakkaitamme suurella sydämellä aina turvallisuus, terveys ja hyvinvointi etusijalla. Palvelubrändejämme Suomessa ovat muun muassa Amica, Food & Co ja Unison. Compass Group on maailman johtava ruoka- ja monipalveluyhtiö.