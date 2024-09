EVA: Osakesäästötili on epäonnistunut – malli korjataan kolmella keinolla

Suomen osakesäästötilien käyttö on jäänyt vaatimattomaksi tavoitteisiin ja Ruotsin sijoitussäästötilin (ISK) menestykseen verrattuna. Osakesäästötileillä on varoja arviolta kolmen miljardin euron edestä, kun Ruotsissa ISK-tilien verotusarvo vuonna 2023 oli 145 miljardia euroa.

"Osakesäästötilillä on pyritty purkamaan sijoitustoiminnan veroesteitä, jotta kotitaloudet siirtäisivät huomattavia passiivisia talletusvarojaan aktiivisempaan sijoitustoimintaan. Lainsäätäjä asetti osakesäästötilille hyvin maltillisen neljän miljardin talletustavoitteen, joka sekään ei ole täyttynyt. Ilmeinen syy osakesäästötilin epäonnistumiselle on se, että tiliin kohdistuu useita rajoituksia, jotka vesittävät tavoitetta. Ruotsin ISK-tilissä vastaavia rajoituksia ei ole", summaa analyysin kirjoittanut EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää. Analyysin toinen kirjoittaja on oikeustieteen tohtori, dosentti Marianne Malmgrén.

Kolmen kohdan korjauspaketti

EVA esittää analyysissä kolmen kohdan korjauspakettia osakesäästötiliin. Ensimmäisenä keinona EVA esittää osakesäästötilin talletusten 100 000 euron ylärajan poistamista.

"Koska talletuskattoa ei ole pidetty tarpeellisena muissa sijoitustuotteissa, se on perusteltua poistaa myös osakesäästötilistä", kiteyttää Kujanpää.

Toisena keinona EVA esittää aikaisemmin hankittujen osakkeiden siirtokelpoisuuden mahdollistamista osakesäästötilille.

"On ristiriitaista, että hyötyäkseen kaikille piensijoittajille tarkoitetusta osakesäästötilistä sijoittajan pitäisi realisoida osakeomistuksensa, maksaa kaupankäyntikulut, tallettaa pääomatuloverolla vähennetyt varansa osakesäästötilille rahana, hankkia osakkeet uudelleen ja maksaa vielä hankinnastakin kaupankäyntikulut jatkaakseen aikaisempaa sijoitustoimintaansa", Kujanpää perustee.

Kolmantena keinona EVA esittää osakesäästötilin sijoituskohdevalikoiman laajentamista kaikkiin pörssistä hankittaviin sijoituskohteisiin, mukaan lukien ETF-rahastoihin. Myös pörssissä noteeraamattomien sijoitusrahastojen sisällyttämistä kohdevalikoimaan tulisi selvittää tarkemmin.

”Väestön ikääntyessä sijoitustoiminta on yhä tärkeämpi keino turvata tulevaisuutta. Sijoitusvarallisuus tuo taloudellista puskuria ja mahdollistaa paremman tulotason eläkevuosina. Osakesäästötiliä tulee korjata siten, että arvopaperisäästämisen veroedut ovat mahdollisimman monen ulottuvilla”, Kujanpää sanoo.

